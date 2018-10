Elisa Isoardi confessa: "Ho scoperto di avere un tumore, bisognava intervenire subito!"

Elisa Isoardi, in una recente intevista rilasciata al settimanale DiPiù ha spiegato di aver avuto a che fare con il cancro. “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce” ha infatti raccontato la conduttrice.

Oltretutto Elisa ha voluto aggiungere che anche se nella maggior parte dei casi questo tumore non risulta pericoloso, non va assolutamente sottovalutato visto che l’intervento comunque è stato molto delicato e praticato in anestesia totale. Fortunatamente dall’istologico il materiale estratto è risultato benigno ma i fan della conduttrice, preoccupati dopo le sue parole, si sono immediatamente riversati sui social.

Ancora oggi la Isoardi deve sottoporsi a un duro allenamento alle corde vocali con una logopedista ma il peggio è passato e ora è pronta più che mai a dedicarsi solamente al suo programma “La Prova del Cuoco” anche se gli ascolti non sembrano essere dei migliori. “Sinceramente non è che negli ultimi mesi abbia avuto molto tempo per pensare agli affari sentimentali. Poi io sono una che ama il lavoro alla follia. Non rinuncio all’idea di farmi una famiglia, ma intanto mi godo le famiglie del mio pubblico” ha infatti chiosato la conduttrice.

Nonostante però gli ascolti ballerini del programma, Elisa Isoardi si è sempre mostrata serena per quanto riguarda la sua storia d’amore con il Vicepremier Matteo Salvini. Qualche tempo fa Salvini ha confidato una cosa molto profonda ad Elisa che per lei è valsa più di una dichiarazione d’amore.

“Mi ha confidato che nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro. Ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare. Le sue parole mi hanno riempita di gioia” ha infatti raccontato la conduttrice che in merito ad un eventuale matrimonio preferisce rispondere che per il momento i due stanno bene così dal momento che hanno raggiunto un equilibrio e che sono felici e sereni.