Elisa Esposito, la prof di cörsivœ, lascia TikTok: "Mi hanno presa di mira"

Elisa Esposito ha ricevuto un attenzione mediatica a livelli quasi incredibili per aver insegnato il “cörsivœ“, termine che è entrato addirittura nel sito della Treccani, sui social network. Approfittando di questo successo, probabilmente inaspettato da parte della stessa giovane ragazza, ha iniziato a rilasciare delle interviste un po’ ovunque ed ha aperto un profilo sulla piattaforma OnlyFans in cui pubblica le sue foto osè.

Negli ultimi giorni però Elisa si è lamentata di TikTok, rivelando di essersi presa una pausa da questo social: “Nell’ultimo mese sono stata presa di mira dalla piattaforma, nel senso che continua a eliminare e bannare i miei video e addirittura a togliermi il profilo. Ho perso il mio profilo Tiktok da un milione e mezzo (di follower, ndr) nove volte e per me che ci lavoro è grave. Ammetto che per questa cosa sono un po’ stressata e quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e di rabbia”.

L’influencer rivela che molte persone, godendo dalle brutte notizie altrui, sono felici nell’ascoltare queste sue parole, ma Elisa promette ai suoi fan più fedeli di voler continuare a lottare e seguire questa strada. Proprio per questo motivo ci tiene a sottolineare di aver abbandonato solamente in maniera temporanea TikTok, mentre continuerà a pubblicare numerosi video su YouTube.

Elisa poi rivela di essere in “shadow ban” su TikTok, cioè la limitazione invisibile dei tuoi contenuti al fine di proteggere gli utenti dallo spam a causa dei continui ban e segnalazioni: “Inizialmente ero anche preoccupata perché pensavo che alla gente non piacessero più, ma in realtà non è così perché gli stessi filmati che metto su TikTok li metto anche su YouTube e fanno milioni e milioni e milioni di visualizzazioni. È l’algoritmo di TikTok che in questo periodo fa abbastanza schifo, passatemi il termine”.

Infine Elisa rivela che per lei questi video pubblicati su Internet non è solamente un hobby ma un vero e proprio lavoro, e oltre è infastidita che la gente, oppure la stessa applicazione, stiano facendo di tutto pur di intralciare il suo futuro. Da questo momento in poi quindi la giovane ha affermato di voler bannare tutti coloro che lasciano dei commenti negativi sotto ai suoi video, poiché stufa di leggere sempre le stesse critiche.