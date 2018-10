Elettra Lamborghini smentisce le apparenze: “Nella realtà sono una suorina, leggo anche la Bibbia”

Per tutti altro non è che procace sex symbol della musica e della televisione. In realtà Elettra Lamborghini ci tiene a sottolineare che l’immagine che ha di lei la gente è completamente sbagliata. La famosa ereditiera è molto diversa dai luoghi comuni che girano intorno alla sua figura esuberante senza peli sulla lingua.

Come si può apprendere per mezzo di un’intervista rilasciata a Rolling Stone, Elettra Lamborghini si sente una “suorina”. Oltre ad aver rispetto delle sue precedenti storie d’amore in cui non ha mai tradito i propri partner, ci tiene a precisare che non le piace prendere in giro le persone in quanto crede in Dio.

Così, dopo aver sostenuto di aver allacciato con lui un “dialogo”, non nasconde di leggere la Bibbia e di andare a messa. La nipote di Ferruccio Lamborghini vuole rimarcarare di non trascurare gli insegnamenti e i valori cattolici che le hanno impartito sin da piccola. Ed è per questa motivazione che nonostante l’immagine libidinosa, non è certo il tipo a cui piace saltare di letto in letto.

La cantante di singoli di successo come “Pem Pem” e “Mala”, si è molto avvicinata alla figura di Dio dopo un viaggio in aereo. Come rivelato ai microfoni del magazine, “mi sono avvicinata al Signore non da tantissimo, ma vado in chiesa ogni volta che posso, sono credente. Ho iniziato a credere durante un viaggio in aereo e, sarà strano da dire, ma è come quando una persona dice «Ho parlato con Dio” e ci si chiede come è possibile, facendo delle domande”.

Da qui esterna quello che è a tutti gli effetti un legame molto intimo con un’entità spirituale. La showgirl ora al timone della versione italiana di “Ex on the beach” ammette di essere piena di rosari che compra non appena ha modo di andare a Roma. Sul tema non ha però intenzione di dilungarsi più di tanto. “Non voglio andare molto nel profondo perché è una cosa, non dico privata, ma alla quale tengo molto”.