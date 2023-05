Elettra Lamborghini in preda al rimorso: "Sono pentita"

La regina del twerking Elettra Lamborghini ha ammesso di aver commesso degli errori. Cosa è successo all’ereditiera più pazza dello show business? In un’intervista a Repubblica, la giovane cantante ha ammesso di aver fatto di tutto per “cancellare” le scelte fatte in passato, ma le conseguenze sono state piuttosto dolorose.

Per la cantante 29enne è sicuramente un buon momento. Elettra, sposata con il DJ olandese Afrojack e con una carriera musicale e televisiva in ascesa, è stata vista alla conduzione della terza puntata di Only Fun, il programma comico che presenta sul Canale Nove insieme a PanPers. Elettra diventerà presto il nuovo membro della giuria di Italia’s Got Talent, in competizione con i veterani Frank Matano e Mara Maionchi e il nuovo arrivato Kaby Lame.

Il suo nuovo album Elettraton uscirà il 2 giugno e farà ballare i suoi fan a ritmo di reggaeton per tutta l’estate. Ma in un’intervista a Repubblica, la Lamborghini affronta anche i suoi “errori” del passato. Nel suo solito modo franco e spontaneo, la signora Lamborghini ha spiegato cosa la tormenta.

A infastidire l’ex critica dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini è uno dei suoi tatuaggi caratteristici. Quando si pensa a Elettra Lamborghini, è impossibile non pensare immediatamente ai suoi glutei tatuati, che non sembrano altro che in spettacoli e videoclip. Ora l’artista si è resa conto che coprire il suo corpo con disegni permanenti è stato un errore.

Elettra ha fatto il suo primo tatuaggio all’età di 13/14 anni con il permesso della madre. Lo scorso luglio, l’ereditiera si è lamentata sui social media per il dolore e l’inefficacia della rimozione del tatuaggio. In particolare, l’ex coach di The Voice voleva rimuovere un pesce rosso sul polso, la scritta Karack (il nome del suo ex cavallo da corsa) e una scritta dedicata all’altro suo cavallo Dagda. Le foto del polso arrossato e pieno di vesciche sono state poi pubblicate su internet.