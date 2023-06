Elettra Lamborghini dichiara: "Vivere con 1.500 euro al mese? Non potrei mai accettarlo"

Elettra Lamborghini è pronta a conquistare il mondo della musica e a realizzare i suoi sogni. I suoi fan non vedono l’ora di ascoltare il suo nuovo brano e, soprattutto, di seguirla nel suo tour instore, che la porterà tra festival ed eventi imperdibili. Con il marito, il famoso DJ Afrojack, al suo fianco, Elettra ha rilasciato un’intervista esclusiva a Vanity Fair, in cui ha affrontato argomenti come soldi, futuro e figli.

A soli 29 anni, Elettra Lamborghini è diretta, dirompente e determinata. Sapeva fin da giovane cosa voleva e come ottenerlo, e non si è mai fermata finché non ha raggiunto i suoi obiettivi. L’idea di vivere con soli 1.500 euro al mese non le appartiene, nonostante da bambina avesse fantasticato sulla semplicità di una vita da “campagnola“.

Ma adesso la pensa diversamente.”Da un lato, dico che potrei vivere nel nulla con 1.500 euro al mese, ma poi mi rendo conto che non invidio chi ci riesce. Chi ci riesce? Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, ci sono persone che non desiderano diventare milionarie“, ha affermato Elettra.

La cantante ritirne di essere determinata e pronta a riscattare il suo successo, che ritiene meritato. “Con il mio carattere, non accetterei uno stile di vita del genere“. Al momento, Elettra ha deciso di posticipare l’idea di diventare mamma. Il suo matrimonio con il marito procede a gonfie vele e i fan si aspettano da tempo che i due mettano in cantiere un bebè.

Tuttavia, al momento la cantante è troppo impegnata con la sua carriera per dedicare le giuste attenzioni che un bambino meriterebbe. “Ho altre cose da fare, non ho né la testa né il tempo di andare in bagno, figuriamoci partorire“, ha scherzato Elettra. Daremo tempo al tempo.