Elettra Lamborghini confessa di essere attratta da Rosalinda Cannavò: "Me la farei"

L’attrice Rosalinda Cannavò è attualmente rinchiusa nella casa del “Grande Fratello Vip“. Lei che è entrata come Adua Del Vesco e uscirà come Rosalinda, ha fatto un percorso molto intenso, forte, che l’ha portata ad emergere, scontrandosi con i suoi compagni d’avventura quando era necessario, a ridere, emozionarsi e ad instaurare un’amicizia speciale con Dayane Mello.

Il Grande Fratello è anche questo e la Cannavò, che è dentro sin dal primo giorno di questa interminabile edizione, ha dato tutta se stessa. Sicuramente fuori c’è chi la apprezza, chi invece preferisce altri a lei, ma sicuramente la Cannavò ha una fan d’eccezione: Elettra Lamborghini. Come se non bastasse, la ricca ereditiera ha ammesso di essere attratta dalla gieffina.

Elettra, che solo pochi mesi fa è convolata a nozze con AfroJack, ha spiazzato e non poco sia i fan del “Grande Fratello Vip”, sia i suoi follower. La Lamborghini ha ironizzato molto sulla vicinanza di Rosalinda a Dayane Mello all’interno della casa e ha dichiarato che proprio con la Cannavò, lei ci starebbe. Aggiungendo poi che si tratta di una ragazza molto attraente.

Le confessioni della Lamborghini, sono frutto del gioco “fammi una domanda” presente su Instagram. Elettra, non ha mai nascosto di sentirsi attratta dalle donne e quando una follower le ha chiesto se fosse ancora così, la ricca ereditiera ha risposto: “Si è vero che continuo ad essere attratta dalle donne. Rosalinda ad esempio me la farei. Se scippo le Rosmello? No raga io scippo le Rosghini“.

Dunque, non solo Elettra sembra essere attratta dalla Cannavò, ma è anche “gelosa“ del legame tra l’attrice siciliana e la Mello. La notizia ha subito fatto il giro del web e adesso pare che Dayane abbia una rivale. Come la prenderà Rosalinda una volta finita l’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”? Sicuramente la Lamborghini è stata molto chiara e non ha lasciato dubbi.