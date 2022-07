Elettra Lamborghini cambia totalmente look, è irriconoscibile: le foto

Ascolta questo articolo

Elettra Lamborghini è la giovane rampolla della famiglia Lamborghini, i fondatori casa automobilistica conosciuta in tutto il mondo. La show girl si è fatta strada sin da giovanissima nel mondo della spettacolo, prendendo parte a reality di successo e dedicandosi alla carriera da cantante, dove è riuscita ad ottenere due dischi di platino.

Elettra è nota per il suo stile piuttosto eccentrico, ama mettersi spesso in mostra con outfit piuttosto osé e sopra le righe. Di recente ha pubblicato invece una foto sui social in cui ha mostrato ai fan un cambio di look totalmente inatteso. È la prima volta che si è fatta vedere con questo taglio: ecco come sta.

Il cambio di look

Si tratta di una Elettra Lamborghini sicuramente molto inedita rispetto al suo solito stile. Nel suo ultimo post Instagram è possibile apprezzare una sua foto con dei capelli insolitamente molto lunghi e un outfit molto più composto e sobrio rispetto a quello eccentrico che l’ha sempre caratterizzata.

In realtà, pare che la cantante abbia utilizzato un trucchetto ben noto ai parrucchieri, cioè ha indossato delle extension. Grazie a questo escamotage, i suoi capelli sono diventati magicamente più lunghi. Oltre ai capelli, Elettra ha indossato un outfit con il quale non ci saremmo mai aspettati di vederla: cioè un completo total white giacca e pantalone, decisamente trasparente e ornato pailettes scintillanti.

Sotto l’abito la cantante, almeno questo c’era da immaginarselo, è totalmente nuda e si intravedono infatti gli slip, oltre al suo celebre tatuaggio maculato sui fianchi. È sembrato un look allo stesso tempo sensuale e piuttosto elegante, che probabilmente lancerà una tendenza in vista dell’estate. Intanto i suoi fan hanno dimostrato di apprezzare molto questa sua nuova versione, elogiandola con numerosi commenti di approvazione. Chi sa che la bella Elettra non decida di dare anche una svolta stilistica alla sua vita.