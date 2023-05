Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni e ha deciso di festeggiare il tutto chiamando la maggior parte dei vipponi delle scorse edizioni, tra cui Alex Belli e Delia Duran, solamente per citarne alcuni. Questo party ha ricevuto molta risonanza anche sui social network e, come prevedibile, sono nate delle discussioni all’interno di esso.

Durante il momento del taglio di torta, come si può leggere su Twitter, Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli si sono rese protagoniste di un piccolo litigio. Tra loro due non scorre buon sangue già dai tempi della settima edizione del “Grande Fratello Vip” per via di Daniele Del Moro, anche se quest’ultimo attualmente è fidanzato con la showgirl venezuelana.

La verità di Elenoire Ferruzzi sulla lite con Oriana Marzoli

Intercettata dai microfoni di “Fanpage“, Elenoire ha confermato questa lite, rivelando come Oriana sia ancora gelosa di lei per essersi avvicinata a Daniele durante il periodo vissuto negli studi di Cinecittà. Addirittura lancia una previsione, sottolineando che la relazione tra l’ex tronista e la Marzoli sia arrivata agli sgoccioli.

Inizialmente parla di come sia nato il litigio con Oriana: “Era stato Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arriva Oriana da sotto – dico ‘da sotto’ perché mi arriva al seno -, mi spinge e dice con arroganza ‘Allora mi metto io davanti’. Per questo le ho risposto ‘Ma dove vuoi andare che sei una nana?’. Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite”.

Il battibecco però è terminato lì, poiché Elenoire ci tiene a sottolineare di non aver sentito Oriana o Daniele dopo la lite. Anzi, in merito all’ex volto di “Uomini e Donne”, ammette di aver avuto l’opportunità di parlare con lui solo dopo la sua uscita dalla casa, per poi averlo visto sparire nuovamente senza nessun motivo.

Non nasconde di provare ancora un certo affetto per Daniele e, nel corso di questa intervista, ribadisce nuovamente che Oriana non sia la donna ideale per lui: “Non sono mai stati insieme. I servizi fotografici fanno comodo a tutti. È ovvio che sia una storia falsa, sono escamotage per andare. Credo invece che Oriana sia molto presa, vista anche la reazione di ieri che è quella di una donna gelosa. Ma lui non lo è, lo conosco. Oriana non è il tipo di donna che può piacergli. È gelosa perché sente che Daniele mi vuole bene e crede che tra me e lui non ci sia solo affetto”.