Elenoire Ferruzzi commenta la rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti

Elenoire Ferruzzi è stata tra le concorrenti più controverse e chiacchierate della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Entrata nella Casa più spiata d’Italia per lanciare un messaggio positivo e di inclusione, purtroppo l’icona del mondo LGBTQ+ viene ricordata soprattutto per le sue cadute di stile.

Oltre alla vicenda legata a Marco Bellavia, il quale si salvò per pochissimo nel televoto punitivo, nel corso delle settimane Elenoire ha attirato l’attenzione del pubblico dapprima per i presunti flirt con Luca Salatino e Daniele Dal Moro e poi per lo sputo dietro alle spalle di Nikita Pelizon.

Le parole di Elenoire Ferruzzi su Luca Salatino e Soraia Ceruti

Sulle coppie della settima edizione del “Grande Fratello Vip” Elenoire non ha mai nascosto di avere dei forti dubbi in merito ai loro veri sentimenti, rivelando come nell’essere convinta che il tutto finirà appena scemerà la loro popolarità. Recentemente, come riporta il sito “Isa & Chia”, ha rilasciato un’intervista a “Turchesando” condotto da Turchese Baracchi, ove parla della rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti.

“Lo sapevo già da settembre! Non poteva durare un rapporto del genere“, ha affermato con certezza Elenoire, per poi aggiungere: “Luca è una persona buonissima, un ragazzo con il cuore d’oro, e per me lui è sempre stato il mio vincitore e lo rimarrà sempre. Lei non era la donna per lui. Luca deve rivedere tante cose sue anche interiori. È un ragazzo che ha tanta sofferenza dentro. Gli voglio un bene immenso. Lui sta soffrendo tanto perché ci aveva creduto. Parlava di matrimonio, di anello, ma sapevo già che finiva così”.

Si dichiara molto pessimista anche sulla storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, l’altra coppia uscita dalla settima edizione del GF Vip: “Gli Oriele scoppieranno appena finiranno i servizi fotografici. Basta un servizio mancato e finisce tutto”.