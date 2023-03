È morto Gianni Minà, il giornalista aveva 84 anni

È morto Gianni Minà all’età di 84 anni. Ad annunciarlo è la sua famiglia con un comunicato sui social: “Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”.

Nato a Torino, inizia la sua carriera da giornalista sportivo nel 1959 a “Tuttosport“, mentre ottiene il suo esordio in Rai nel 1960 come collaboratore dei servizi sportivi per le Olimpiadi di Roma. Oltre alla sua passione per il calcio, ove segue otto mondiali e sette Olimpiadi, Minà ha commentato decine di campionati mondiali di pugilato, fra cui quelli, diventati storici, dell’epoca legata a Muhammad Ali.

Proprio con Cassius Clay stringe una bellissima amicizia, in cui ne parla dettagliatamente nel libro “Il mio Alì” uscito nel 2014. In “Federico Buffa racconta Muhammad Alì”, Gianni Minà racconta del suo primo incontro con il campione: “Arriva questo ragazzo, saluta e cominciamo con le domande, le sue risposte erano scocciate, annoiate. Finisce tutto e io credo di avere avuto la faccia triste, lui se ne accorse e me lo fece notare. Io ammisi che l’intervista non era stata brillante e lui mi disse che credeva fossi uno di quei giornalisti europei che pensava di fare la lezione ai neri, poi però mi disse che aveva capito che ero una buona persona. Mi diede una pacca sulla spalla e mi disse che la prossima volta sarebbe andata sicuramente meglio”.

Negli anni diventò grande amico anche di Diego Armando Maradona, ove il “Pibe de Oro” ha concesso numerose interviste a Gianni Minà, tra cui quella nel 1992 dopo essere approdato al Siviglia oppure quella del 4 luglio 1994, a pochi giorni dalla squalifica del Campione del Mondo dai mondiali di USA ’94.

Girò film documentari su Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú e il subcomandante Marcos. Proprio su Fidel Castro registrò un reportage inedito ricavato da 16 ore di colloquio con il rivoluzionario cubano, in cui ne uscì un DVD dal titolo “Un Giorno Con Fidel“. L’intervista venne citata da Oliver Stone nella pellicola “Assassini nati” ma, in maniera piuttosto anomala, quella scena fu tagliata nel nostro paese.