È morta all’età di 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del GF

Monica Sirianni, che aveva solamente 37 anni, è scomparsa, verso la tarda serata del 5 maggio, a Soveria Mannelli, un piccolo comune della provicina di Catanzaro, dopo essersi sentita male mentre si trovava in un bar in compagnia di alcuni amici.

La donna, come riportato da alcuni siti di informazione tra cui “Catanzaro informa“, è stata accompagnata immediatamente verso il Presidio Ospedaliero Soveria Mannelli, ma i soccorsi sono stati del tutto inutili. In queste ore, sono in corso gli accertamenti del caso per capire il motivo per cui si sia verificato il malore che ha ucciso Monica.

La vita privata e televisiva di Monica Sirianni

Monica viene ricordata soprattutto per aver preso parte alla dodicesima edizione del “Grande Fratello”, il reality show condotto ai tempi da Alessia Marcuzzi insieme ad Alfonso Signorini, che occupava il ruolo di opinionista. Monica Sirianni arrivò fino al giorno 64 all’interno della casa più spiata d’Italia, prima di venire eliminata al televoto contro Chiara Giorgianni e Amedeo Aterrano.

All’epoca Monica, come si può leggere dagli articoli pubblicati, fece parlare molto all’interno del programma per l’ingresso di Diego Bevilacqua, il suo ex fidanzato. Prima della sua ospitata nella casa, il ragazzo fece delle dichiarazioni piuttosto importanti e l’accusò di essere una persona falsa e di aver vissuto una relazione con lei prima del suo ingresso negli studi di Cinecittà. Nel reality poi la Sirianni si è avvicinata spesso al tatuatore Fabrizio Conti, seppure le cose non siano mai diventate del tutto serie.

Nata a Sidney da genitori calabresi, di professione Monica era un’insegnante molto apprezzata, soprattutto per la sua pazienza e dedizione. Una delle sue passioni più grandi è stata la politica, che ha coltivato fin da quando era piccola. Ha frequentato gli studi di Lingue e Letterature straniere ed essendo nata in Australia si è dedicata alla sua lingua madre.