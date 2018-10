Dopo Temptation Island Vip Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra sempre più vicini: gli indizi sui social!

Dopo Temptation Island Vip in molti si sono chiesti se il flirt, come lo ha definito al loro falò di confronto Andrea Zenga, tra Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli sarebbe continuato anche fuori, i due, ospiti nella puntata speciale di Uomini e Donne riguardante Temptation Island Vip hanno confermato che si stanno sentendo, i fan dei due inoltre in questi giorni hanno colto dei messaggi in codice tra i due provenienti dai loro profili Instagram.

Venerdì scorso abbiamo assistito dunque al confronto tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra nello studio di Uomini e Donne, i due hanno confermato la decisone di stare separati, anche se la ragazza è apparsa ancora molto confusa, in particolar modo si è notato come la ragazza si sia scambiata qualche sguardo proprio con l’ex gieffino e tronista Andrea Cerioli.

Alessandra è apparsa in difficoltà sia durante il falò che durante l’ospitata a Canale 5 con Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Simona Ventura, lei dice che spesso è andata incontro al fidanzato e per amore ha rinunciato a delle cose dice di aver fatto tanto per Andrea e lui ha confermato, inoltre dice di essere molto insicura, inoltre ha ammesso l’interessa per Andrea Cerioli e anche che lui è stato uno dei pochi, se non l’unico, a capirla.

Uno dei primi indizi su una possibile frequentazione tra Alessandra e Andrea Cerioli viene proprio da questa affermazione della ragazza di Recanati, infatti dopo la puntata la ragazza ha pubblicato un’ Instagram Stories dove si vede scritto “Amerò chi, senza farmelo pesare, delle mie insicurezze non ne fa ripicche o debolezze ma punti da cui partire“.

Questa sembra essere una frecciatina all’ex Andrea Zenga che non è stato in grado, secondo la ragazza, di traformare le insicurezze in punti di partenza, mentre invece sembra che Cerioli sia in grado di farlo.

Un indizio ancora più grande è stato pubblicato proprio da Andrea Cerioli, che dopo la puntata ha pubblicato una sua foto nello studio di Uomini e Donne dove si vede la sua faccia e davanti il profilo del volto di Alessandra.

Inoltre, nei giorni scorsi Alessandra ha pubblicato una storia dove si sente la canzone dei Maroon 5 Girls Like You, immediata la risposta di Andrea che ha pubblicato un video di lui in macchina che canta proprio questa canzone.

In molti si sono chiesti chi avesse fatto il video ad Andrea, in questo lui aveva entrambe le mani occupate come si vede nel video, i più fantasiosi hanno ipotizzato che si trattasse proprio di Alessandra, che dopo ha pubblicato una foto in macchina dove annunciava l’apertura di un nuovo negozio a Roma.