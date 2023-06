Donnamaria-Fiordelisi, crisi rientrata ma non si mostreranno più insieme sui social

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una presunta crisi sentimentale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. La prima ad aver lanciato l’allarme è stata la schermitrice campana che, pubblicando alcune frecciatine su Twitter nei confronti del suo fidanzato, aveva fatto capire come le cose non stessero andando nel verso giusto.

Una prima conferma ufficiale però arriva da alcuni dei suoi amici, tra cui Alessandro Rosica in arte “Investigatore Social”, in cui sempre su Twitter aveva invitato i suoi seguaci a rispettare la privacy di Edoardo e Antonella durante un periodo così difficile della loro vita.

Dopo un periodo di silenzio, neanche così tanto lungo in realtà, Antonella nei giorni scorsi aveva confermato ufficialmente di essere in crisi con Edoardo: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie”.

Crisi rientrata tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Un po’ come successo con Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, poiché anche gli “Oriele” hanno vissuto un periodo di breve crisi facendo poi rientrare l’allarme in un’intervista al settimanale “Chi Magazine”, anche Edoardo e Antonella pare aver fatto un passo indietro riprovando a portare avanti la loro conoscenza.

A confermarlo è sempre Antonella, molto attiva sui social, ove però aggiunge un particolare rispondendo a una sua fan su Instagram: “Edoardo sta qua ma ha deciso di non fare più storie con me. Quindi non prendetevela con me. Lo sapete che io vi farei vedere quasi l’h24 della mia vita. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”.

Dalle parole di Antonella quindi pare che la crisi sia rientrata ma, soprattutto dall’ex volto di “Forum”, da questo momento in poi pare volersi godere la sua vita privata senza pubblicare tutto sui social network.