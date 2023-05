Donnalisi assenti al compleanno di Signorini, invito non pervenuto

Alfonso Signorini, lo scorso 11 maggio ha festeggiato i suoi 59 anni, dando un mega party a Milano. L’evento, denominato “Alfonso Signorini & Friends“, ha visto il coinvolgimento di molti personaggi noti. Il conduttore del GF Vip ha compiuto gli anni il 7 aprile, ma ha deciso di festeggiare solo un mese dopo. Molti gli amici che vi hanno preso parte, la maggior parte di essi conosciuti in rete e sul piccolo schermo.

Ovviamente non si poteva non parlare dell’evento, creando gossip e pettegolezzi. A far rumore sono state soprattutto le assenze. Se da un lato sembrerebbe addirittura che Giulia Salemi abbia dato forfait a “Ciao Darwin” proprio per presenziare al party di Alfonso, dall’altro i grandi assenti sono stati Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Tra i presenti molti ex vipponi, soprattutto dell’ultima edizione. A mancare però erano proprio i “Donnalisi”, coloro che nel bene e nel male sono stati i protagonisti del GF Vip 7. La coppia si è detta assente perché già impegnata altrove. Questa è la motivazione ufficiale ma, stando a quanto dichiarato dall’influencer Amedeo Venza, dietro ci sarebbe dell’altro.

Seguendo l’esperto di gossip, Donnamaria non sarebbe stato invitato da Signorini e, per rispetto al suo compagno, anche la Fiordelisi avrebbe deciso di disertare l’evento. C’è stato chi ha fatto notare a Venza la motivazione data dai diretti interessati, e Amedeo ha così replicato: “ovvio che hanno dovuto dire che aveva impegni. Figurati se si perdevano la festa di Alfonso“.

Dunque, non sembrerebbero esserci dubbi. Antonella e Edoardo hanno dichiarato di avere altri impegni, ma la verità pare sia che il volto di “Forum” non ha ricevuto l’invito. Per Venza, i “Donnalisi” non si sarebbero persi la festa di compleanno di Signorini per nessun motivo. Durante l’evento sembrerebbe anche esserci stata una lite trash tra due ex vippone del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli.