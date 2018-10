Domenica In, Belèn Rodriguez dà forfait all’amica Mara Venier. Potrebbe esserci lo zampino di Barbara d’Urso

Lo scontro domenicale tra Mara Venier e Barbara D’Urso non accenna a diminuire ma anzi, le due conduttrici continuano imperterrite a battagliare a colpi di post e video sui profili social. Stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Chi, il giornale di Alfonso Signorini, la guerra si sarebbe estesa anche lontano dal mondo dello spettacolo.

Mara Venier infatti, avrebbe invitato l’amica Belèn Rodriguez per un’intervista nella sua Domenica In dopo che la scorsa settimana Stefano De Martino si era presentato nel parterre della conduttrice veneta per parlare appunto dei suoi affetti e della sua storia d’amore passata proprio con la showgirl argentina.

All’ultimo momento però sembra che la Rodriguez avrebbe deciso di declinare l’invito di Mara e, secondo indiscrezioni rilasciate appunto dal giornale di Signorini, dietro ci sarebbe lo zampino proprio di Barbara D’Urso. Secondo quanto riportato infatti nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, “Le punzecchiature” stanno continuando ancora oggi.

“La conduttrice di Domenica In aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tu sì que vales. Ma improvvisamente è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?” è stato infatti scritto nella rubrica di Chi. Ad oggi non ci sono ancora state dichiarazioni da parte delle protagoniste di questa bagarre mediatica ma non è detto che nelle prossime ore non si sappia di più in merito a questa vicenda.

In molti aspettavano infatti l’ospitata di Belèn soprattutto dopo gli ultimi gossip che la vedrebbero nuovamente con l‘ex ballerino di Amici. Lo stesso infatti proprio da zia Mara aveva speso della bellissime parole nei confronti della sua ex moglie sottolineando di essere felice solamente perchè ha dato a Santiago la migliore madre che un figlio potesse avere e desiderare.