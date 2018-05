Disponibile in commercio l’anello di fidanzamento di Sailor Moon

Tutte le ragazze sognano un anello di fidanzamento da favola, ispirato alle famose principesse reali o immaginarie. E tutte si immaginano il proprio anello di fidanzamento come un cimelio unico al mondo. Tra i moltissimi modelli disponibili in commercio per gli anelli di fidanzamento, da oggi ce n’è uno in più: quello ispirato alla famosissima serie animata Sailor Moon.

L’anello di fidanzamento che Marzio/Milord ha regalato alla sua fidanzata Bunny/Sailor Moon nel famoso cartone animato di Sailor Moon, andato in onda per la prima volta su Italia1 nel lontanto 1995 e riproposto periodicamente, è ora disponibile per l’acquisto online. Si può comprare su un sito giapponese, chiamato Bandai-fashion, ed è disponibile in ben due versioni: la versione in platino, più costosa, e quella in argento, decisamente più accessibile in termini di prezzo.

Entrambe le versioni dell’anello di fidanzamento di Sailor Moon hanno al centro dell’anello stesso una pietra fatta in corindone sintetico, mentre le pietre che lo adornano lateralmente sono fatte di topazio bianco nella versione in argento e di diamante nella versione in platino.

In tutte e due le versioni si trova la scritta “Mamoru to Usagi“, che in italiano vuol dire “Da Marzio a Bunny” e inoltre all’interno della confezione dell’anello si trova anche la scritta “Let’s go married“: sposiamoci. Un chiaro riferimento al famoso cartone animato di Sailor Moon.

Per quanto riguarda i prezzi dell’anello, ovviamente variano in base alla versione scelta. Quello in argento costa 28.028 yen, che corrispondono circa a 220 euro, mentre la versione in platino costa “solo” 162.000 yen, che sarebbero circa 1270 euro.

Il sito di e-commerce ha aperto i preordini per l’acquisto dell’anello giorno 24 maggio 2018. I preordini resteranno aperti fino a luglio, dopodichè non sarà più possibile preordinare il preziosissimo anello di Sailor Moon. Le spedizioni invece sono previste a partire dal mese di agosto.