Discovery, il nuovo contratto di Fabio Fazio prevede una cifra da capogiro

L’addio di Fabio Fazio in Rai, annunciato dapprima con un comunicato di Discovery e poi dal diretto interessato durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa“, è sulla bocca di tutti. Il conduttore ha avuto un ruolo piuttosto importante negli ultimi quarant’anni in Rai, lanciando molti programmi importanti tra cui “Anima mia” e “Quelli che il calcio” insieme a Marino Bartoletti.

Molti politici, soprattutto gli esponenti del PD, si sono schierati dalla sua parte, mentre per l’ex presidente della Rai Roberto Zaccaria questa decisione è peggio dell’editto bulgaro, ove all’epoca Silvio Berlusconi denunciò quello che, sempre a suo di pensare, era stato un “uso criminoso” della TV pubblica da parte del giornalista Enzo Biagi, Michele Santoro (conduttore di Sciuscià) e Daniele Luttazzi (al timone di Satyricon).

Le cifre sul nuovo contratto di Fabio Fazio

Secondo il “Corriere della Sera” Fabio Fazio dovrebbe guadagnare con Discovery circa 2.5 milioni di euro per quattro anni, arrivando quindi a un totale di 10 milioni di euro. Numeri decisamente superiori a quelli guadagnati in Rai dal conduttore, ove in 32 puntate di “Che tempo che fa” si è intascato “solamente” 2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni, con un totale di 8 milioni e 960.000 mila euro.

Non va escluso che, con il suo sbarco su Nove ove raggiungerà il suo amico Maurizio Crozza, possa confermare come titolo del programma “Che tempo che fa”. Difatti, come diversamente successo da Massimo Giletti che ha dovuto cambiare ai tempi il nome del suo format da “L’Arena” a “Non è l’arena”, il marchio di “CTCF” appartiene a Fazio dal 2007 e quindi potrebbe facilmente portare lo stesso titolo.

Sul suo sostituto in Rai invece si stanno facendo numerosi ipotesi. Il più accreditato al momento sembra essere Alessandro Cattelan, che potrebbe conquistare la prima serata della Rai dopo aver condotto “Stasera c’è Cattelan su Rai 2“. Un altro sogno resta quello legato a Paolo Bonolis, uno dei pochi a riuscire nel fare intrattenimento e soprattutto format più riflessivi (esempio è ‘Il senso della vita’), ma al momento la trattativa pare piuttosto complicata da portare avanti a causa del budget risicato.