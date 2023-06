Diletta Leotta parla dei rapporti intimi in gravidanza: "Dipende sempre dalle dimensioni…"

Diletta Leotta a 105 Take Away, programma che conduce in radio con Daniele Batt aglia, si sbilancia: parla dei rapporti intimi in gravidanza. La siciliana 31enne, incinta del suo primo figlio, una bambina, spiega come è cambiata la vita sotto le lenzuola col compagno, Loris Karius.

La maternità è un periodo di grandi cambiamenti nella vita di una donna, sia fisicamente che emotivamente. Durante la gravidanza, molti aspetti della vita di coppia possono subire delle modifiche, compresa l’intimità. Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva e radiofonica, ha recentemente affrontato l’argomento durante la sua trasmissione radiofonica, 105 Take Away, in onda insieme a Daniele Batt aglia.

La conduttrice, attualmente al settimo mese di gravidanza, ha scherzato sul tema dell’intimità con il suo compagno, il portiere tedesco Loris Karius, che presto diventerà padre per la prima volta. Quando Batt aglia le ha chiesto come sia cambiata la loro vita sotto le lenzuola, Diletta ha prontamente risposto: “Dipende sempre dalle dimensioni…“. Ma subito dopo, per evitare fraintendimenti, ha precisato: “Ovviamente della pancia!“.

Diletta Leotta ha poi aggiunto: “Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata“. Tuttavia, la conduttrice non si è spinta oltre e non ha svelato i dettagli di ciò che accade tra lei e il calciatore durante la gravidanza.

È importante sottolineare che gli esperti affermano che non ci sono controindicazioni ai rapporti intimi durante la gravidanza. I fattori che possono influenzare l’attività intima durante la gestazione sono molteplici e hanno sia una componente fisiologica che psicologica. Ad esempio, gli alti livelli di progesterone, un ormone presente in gravidanza, possono ridurre il desiderio nelle donne. Tuttavia, in generale, i medici concordano sul fatto che sia possibile mantenere una regolare attività intima durante tutti e nove mesi di gestazione.

Ma esistono alcune situazioni in cui è sconsigliato avere rapporti intimi prima del parto. Questi includono aborto o parto prematuro, rottura prematura del sacco amniotico o placenta previa. In questi casi specifici, è fondamentale seguire le indicazioni del medico e rinunciare all’intimità amorosa per garantire la salute della madre e del bambino.

Diletta Leotta ha affrontato con sincerità e leggerezza un argomento che spesso viene evitato o trattato con imbarazzo. La sua apertura nel parlare di come la gravidanza abbia influito sulla sua vita di coppia contribuisce a rompere alcuni tabù e a stimolare una discussione più aperta sull’argomento.

Molte donne si trovano ad affrontare questa fase delicata della vita in cui le dinamiche sessuali possono cambiare. È importante ricordare che ogni coppia è diversa e che è fondamentale comunicare apertamente e onestamente con il proprio partner riguardo alle proprie esigenze, desideri e preoccupazioni.