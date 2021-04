Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati: il motivo della rottura

Nel mondo dello spettacolo, non tutte le storie, purtroppo, durano a lungo. Ne sanno qualcosa Diletta Leotta e Can Yaman, una coppia molto discussa. Molti pensavano che tra i due non ci fosse una vera e propria storia d’amore, ma soltanto un modo per parlare di sé e scatenare il gossip. Oggi, secondo i bene informati, i due si sarebbero lasciati. Vediamo cosa dice Roberto Alessi che ha lanciato lo scoop.

Roberto Alessi, sull’ultimo numero in uscita domani di Novella 2000, svela che la relazione tra i due sarebbe giunta alla fine e sarebbe stata la Leotta a mettere un punto. In base a quanto riporta Alessi, direttore del magazine, la Leotta sembrerebbe non essere più innamorata dell’attore turco che ha fatto perdere la testa a moltissime telespettatrici e che recita in “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Secondo Alessi, il motivo della rottura della coppia dipenderebbe dal fatto che “Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia…” Oltre a questa ragione che sembrerebbe rappresentare la fine della relazione tra i due, si è lasciato andare raccontando un altro episodio.

Sembra che Can Yaman avrebbe voluto far conoscere alla sua famiglia e agli amici in Turchia la sua nuova fiamma, ma la Leotta, dopo un momento di euforia iniziale, ha preferito evitare declinando l’invito: “All’ultimo momento ha detto ‘no grazie’, ed è rimasta a casa…” L’attore ha dedotto una scusa per motivi professionali dal momento che la sua compagna non ha accettato l’invito.

Lo stesso Alessi, oltre a raccontare questi particolari succulenti riguardo la loro relazione, si è anche chiesto che fine faranno i progetti lavorativi dei due considerando che avevano delle attività da portare avanti insieme. Non si sa ancora cosa succederà sul piano professionale e lo stesso Alessi non ha una risposta in merito e invita i lettori ad attendere per conoscere ulteriori dettagli.