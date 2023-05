Deianira Marzano difende Daniele Dal Moro dopo la rottura con Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, coppia che si è conosciuta durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip”, hanno deciso di prendere strade diverse. Il tutto è iniziato quando la showgirl venezuelana ha chiesto ai suoi fan di non ricevere più dediche d’amore o altri post sentimentali sui social network e, in una room di Twitter con i suoi seguaci, decide comunque di ringraziare tutti per il sostegno ricevuto in questi ultimi giorni.

Atteggiamento invece diverso quello tenuto da Daniele Dal Moro in cui, sempre in uno degli spazi su Twitter, ha aggiunto di aver fatto già tanto per salvaguardare la sua relazione con Oriana Marzoli e non nasconde che gli piacerebbe, almeno nel prossimo futuro, fare pace con lei.

Il commento di Deianira Marzano sulla rottura tra Daniele e Oriana

L’esperta di gossip Deianira, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, ha voluto dire la sua in merito a questa rottura. La Marzano ammette di aver parlato nelle ultime ore con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, vedendo tutti i messaggi che si sono scambiati in questi giorni, e per questo motivo ci tiene a spezzare una lancia a favore di Daniele.

“Per una delle ennesime discussioni stupide lei lo ha bloccato ovunque“ ha affermato Deianira nelle stories su Instagram per poi aggiungere: “Lui pensava fosse recuperabile ma lei da un non nulla non ha mai più risposto a nessun messaggio, facendolo anche bloccare dalle amiche, come se fosse un reietto come vi sentireste voi dopo che trattare una donna come una regina e a lei non basta mai e vi sminuisce sempre in privato?”.

Deianira quindi si dichiara convinta che Daniele abbia voluto molto bene a Oriana, in cui poi decide di pubblicare l’ultimo messaggio inviato dall’ex tronista alla Marzoli prima di essere bloccato: “Non so quello che provo non so se è amore o qualcos’altro ma io non posso stare così male. non me lo posso permettere ti ho voluto bene veramente, non ti dimenticherò mai. Ciao bebè”.