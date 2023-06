De Martino-D’Alessio, lite prima della festa scudetto Napoli: i diretti interessati rompono il silenzio

Dopo 33 anni, il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto. Per celebrare al meglio l’evento, allo stadio Diego Armando Maradona è stata organizzata una festa, il 4 giugno. Durante l’ultima giornata di campionato, che ha visto la compagine di mister Spalletti sfidare la Sampdoria, gli azzurri hanno alzato la coppa. A seguire, il party, andato in onda su Rai 2.

A condurre è stato Stefano De Martino, con la presenza di tanti, tantissimi ospiti. Con un evento del genere non è di certo mancato il gossip, con diverse indiscrezioni emerse. Se inizialmente a fare notizia è stato il fatto che Emma Marrone, dopo essersi esibita, sia andata via senza salutare il suo ex De Martino, adesso gli occhi sono tutti puntati su altro.

Nelle scorse ore si è parlato di una lite furiosa, dietro le quinte, tra Stefano e Gigi D’Alessio, anch’esso ospite della serata. Sembrerebbe che i due abbiano discusso a causa delle canzoni scelte da Gigi e della presenza sul palco, di un artista, che De Martino non gradiva. La notizia ha subito fatto il giro del web e, inevitabilmente, è arrivata anche alle orecchie dei diretti interessati.

Sia D’Alessio che De Martino hanno deciso di intervenire sulla faccenda, chiarendola definitivamente. I due hanno smentito il gossip che li ha visti coinvolti, trovando anche un modo originale per farlo. Stefano e Gigi sono apparsi in una videochiamata mentre cantavano una delle canzoni del musicista partenopeo. Dunque, nulla di fondato. Si è trattato solo di un chiacchiericcio fake.

Prima di ciò, De Martino ha smentito anche il gelo con Emma. Sia lui sia la Marrone sono intervenuti per spiegare come stanno realmente le cose. Inoltre i due, assieme a Belen Rodriguez, moglie di Stefano, sono apparsi in una foto scattata proprio il giorno dell’evento. Insomma, nulla di preoccupante è accaduto. Tutto è bene quel che finisce bene.