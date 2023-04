Davide Donadei chiarisce ciò che è successo con Chiara Rabbi: “Lei ha baciato un altro davanti a me”

Lo scorso sabato i followers di Davide Donadei hanno visto pubblicato uno scatto in cui si vedeva il ragazzo con una maglietta bianca sporca di sangue e segni di colluttazione sul viso. Presto, però, questa foto è stata cancellata, lasciando mille dubbi e domande a cui fino ad ora non è stata data alcuna spiegazione.

In queste ore, però, è stato proprio Davide Donadei a decidersi e spiegare come sono andati i fatti. Nella vicenda, come molti sospettavano, è presente anche l’ex fidanzata Chiara Rabbi, anzi sembra proprio – dal racconto dell’ex vippone – che la ragazza abbia avuto un ruolo fondamentale nella vicenda.

Il racconto di Donadei chiarisce il mistero della foto cancellata

Donadei parla attraverso alcune storie su Instagram rivelando che il rapporto con la Rabbi negli ultimi tempi sembrava aver preso la giusta piega. La coppia era tornata ad uscire insieme: “Avevamo iniziato a scherzare e condividere gli spazi comuni“, e lo scorso sabato sera Donadei racconta che tra loro c’è stato anche un bacio: “Anche se eravamo seduti molto lontani l’uno dall’altra in questo ristorante, ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole! Devo ammettere che avevamo bevuto un po’ troppo e avevamo messo da parte tutte le cose negative che ci eravamo detti in passato. Prima di andare in discoteca, dove eravamo stati invitati ad un compleanno, siamo passati in un locale dove c’era della musica. Lì, improvvisamente, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare. Ci siamo baciati…(è stato il mio unico errore)“.

A fine serata i due ragazzi si sono trasferiti in discoteca e Donadei era convinto che le cose tra loro si potessero definitivamente rimediare. All’improvviso però accade l’impensabile quando l’ex tronista vede la Rabbi baciarsi con un altro ragazzo a poca distanza da lui. Fuori controllo ha iniziato a spaccare tutto quello che aveva intorno, compreso quello che si trovava sul tavolo di fronte a lui e questo ha provocato il sangue sulla maglia e le ferite sul viso.

Donadei racconta la sua versione dei fatti per dare un a spiegazione ai suoi followers che in queste ore si sono dimostrati molto preoccupati per lui: “Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini, a scherzare, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata. Finché Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo dieci minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati!!! Purtroppo, ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. E’ stata una scena che ho ancora impressa nella mente. Devo ammettere che forse c’era ancora del legame tra di noi!”.