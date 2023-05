Daniele Dal Moro commenta la rottura con Oriana Marzoli

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, almeno per il momento, pare sia terminata. I due, che si sono conosciuti durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, hanno deciso inizialmente di proseguire la propria conoscenza fuori dagli studi di Cinecittà.

Le voci di una presunta rottura circolano già da giorni, quando alcuni fan hanno avvertito Oriana che Daniele avrebbe iniziato a seguire una ragazza su Instagram per poi metterle alcuni like con l’obbiettivo di attirare la propria attenzione. Un atteggiamento che, da parte dell’ex tronista di “Uomini e Donne”, non viene apprezzata e, dopo aver sbottato contro i suoi fan su Twitter con dei termini piuttosto pesanti e inopportuni, il suo account viene bloccato.

Le prime parole di Daniele Dal Moro

In uno spazio di Twitter, come rivelato dal sito “Biccy“, Daniele Dal Moro commenta per la prima volta la rottura con Oriana Marzoli e del tweet pubblicato dalla sua ex fidanzata. Ovviamente, da come si può percepire dalle sue parole, la delusione da parte di Daniele sembra essere davvero tanta, ma spera comunque che il tutto possa risolversi nel prossimo futuro.

“Vi garantisco che non farei neanche un quarto di quello che ho fatto con Oriana per una persona di cui non mi frega niente. Spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere”, ha rivelato l’ex tronista di “Uomini e Donne”.

Dal Moro ammette di apprezzare molto le parole gentili che sta ricevendo nei suoi confronti, ma ci tiene comunque a sottolineare che questo non gli cambia nulla nella sua vita: “Del sostegno non me ne faccio di nulla. Oriana con questo mondo qua ci lavora, quindi sostenete lei. Io l’unica cosa che vi chiedo è di non dipingermi per quello che non sono e di non dire falsità su di me”.