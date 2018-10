Daniele Bossari e Filippa Lagerback, dopo 18 anni amore a gonfie vele: "Siamo quasi patetici"

Daniele Bossari, opinionista ed ex vincitore del “Grande Fratello Vip”, e Filippa Lagerback, valletta di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sono ritornati alla ribalta della cronaca rosa per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista alla rivista di moda e gossip Vanity Fair, dove hanno parlato dei cambiamenti avuti nel loro lungo rapporto di coppia.

Un rapporto il loro che, seppur saldo e duraturo, ha vissuto come tutti degli alti e bassi, momenti che hanno messo a dura prova la relazione nonostante la coppia avesse avuto una figlia. Filippa ha infatti raccontato che prima del Gf Vip era in crisi con Daniele Bossari, che si sentiva sempre più chiuso in un rapporto che non gli dava più felicità.

Daniele e Filippa innamorati più che mai

Daniele Bossari non ha fatto mistero di aver passato dei momenti bui, dovuti al fatto che dopo la chiusura del programma “Mistero” – di cui era il conduttore – non era riuscito più a lavorare. Rivelazione che sono state fatte dall’ex conduttore durante la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, che lo hanno fatto amare sin da subito dal pubblico televisivo.

Momenti che inevitabilmente si sono riflessi anche nel rapporto di coppia con Filippa Lagerback, che ha detto al riguardo: “Ero arrivata a un punto della relazione in cui ero disposta a dare la libertà a Daniele, per farlo stare bene” – per poi proseguire – “L’avrei fatto con dolore, però non volevo per forza imprigionarlo nel rapporto, solo perché separarci poteva rappresentare un fallimento”.

Filippa poi prosegue il suo racconto svelando: “C’è stato un momento, grazie a questa crisi, in cui ho realizzato che non volevo la separazione che gli avevo prospettato. A quel punto abbiamo iniziato il nostro percorso di guarigione, molti mesi prima del Grande Fratello Vip“. Un percorso che però è proseguito grazie al reality, che ha dato la possibilità ad entrambi di stare lontano e capire meglio se stessi e l’altro.

E’ cambiato qualcosa dopo il matrimonio? Questa è la domanda che molti fan della coppia si fanno ora, e a soddisfare questa curiosità ci ha pensato proprio Filippa: “Trovo ancora un po’ strano dire mio marito, ma le cose sono cambiate, eccome” – quindi chiarendo il senso delle sue parole dice: “Prima io e Daniele ci sceglievamo tutti i giorni. Ora, forse poiché ci siamo sposati dopo 18 anni insieme, sentiamo che è un impegno più profondo“.

I due si definiscono oggi superinnamorati, fino al punto di: “ci abbracciamo sempre, siamo quasi patetici, Stella si imbarazza, eppure è pazzesco“. Con queste parole, Filippa ha spazzato via qualsiasi voce di crisi che è circolata nelle scorse settimane. Dunque nessuna crisi tra i due che sembrano più uniti ed innamorati che mai.