Critiche per Luca Onestini, sponsorizza un sito di aste online approfittando dell’alluvione

L’allerta meteo in Emilia-Romagna non sembra dare pace ai cittadini della regione. Si contano 23 fiumi esondati, 300 frane, 500 strade interrotte e si è arrivati a 14 vittime, ma purtroppo il numero può solamente aumentare con la pioggia che non accenna a smettere. Fortunatamente però gli aiuti non si stanno facendo attendere. Sono arrivate donazioni da parte della Formula 1, del Parma Calcio e della Ferrari.

1200 militari tra Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Carabinieri hanno preso parte finora alle operazioni di soccorso che si stanno svolgendo nelle aree dell’Emilia Romagna colpite dal maltempo e dai fenomeni alluvionali, mettendo in campo 12 elicotteri, 55 gommoni, oltre 100 veicoli di varia tipologia, 4 aerei da ricognizione, 1 velivolo a pilotaggio remoto e 3 motopompe idrovore.

Le critiche social di Luca Onestini

Purtroppo, però, ci sono anche delle persone che, nonostante la tragedia e la sofferenza di migliaia di cittadini, lucrano su questa vicenda. Sta facendo discutere molto la pubblicità social fatta da Luca Onestini, il quale invita le vittime dell’alluvione a restare a casa giocando a un sito di aste online. “Questo tempo continua a farci penare” dice l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, che tra l’altro è di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.

Aggiunge poi: “L’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su B***. […] Vi do questa soffiata, alle 15 apriranno nuove aste con prodotti Apple. Ti metto il link qui, registrati subito e registrandoti al mio link riceverai 20 puntate gratis. Non hai niente da perdere ma tutto da vincere”.

I commenti, e soprattutto le critiche, nei confronti di Onestini non sono mancate: “Ma come fanno a essere così scemi?“, “Purtroppo riuscire a tacere è diventata una dote”, “La sensibilità, il tatto, l’empatia”, ha scritto qualcuno ironicamente. In pochissimi coraggiosi lo stanno difendendo sui social network, ove ricordano che non ci sarebbe alcun collegamento tra il dramma in Emilia Romagna e le parole dell’ex tronista di “Uomini e Donne”.