Cristina Parodi distrutta e mortificata pubblicamente: "Ha le corna, che vada con sua sorella insieme ai tegami"

Mai in tanti anni di televisione la giornalista Cristina Parodi era stata umiliata così platealmente. La 53enne piemontese è stata costretta a piegare il capo di fronte alla dure parole dell’assessore Sonia Avolio. Alcune dichiarazioni di Cristina Parodi sull’ascesa di Matteo Salvini hanno scatenato un polverone mediatico e l’assessore della giunta a guida leghista di Cascina Sonia Avolio si è lasciata andare ad insulti mortificanti ai danni della moglie di Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo.

L’assessore cascinese ha testualmente dichiarato che la storica confuttrice del TG5 avrebbe le corna e che dovrebbe andare con sua sorella Benedetta tra i tegami: “Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti. Ignorante vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarsele. E che vada con sua sorella, insieme ai tegami”.

Parole durissime quelle di Sonia Avolio, che rovescia sulla celebre conduttrice e giornalista tutta una serie di attacchi, tirando in ballo i suoi presunti problemi coniugali. L’assessore di Fratelli d’Italia ha toccato un nervo scoperto della Parodi, ossia il tema della presunta infedeltà subita da suo marito Giorgio.

Ma occorre dare un’ulteriore chiave di lettura alle forti parole dell’onorevole. Per chi non ne fosse a conoscenza, il termine “tegame” in gergo toscano possiede un ulteriore interpretazione: donna dai facili costumi. Emerge pertanto l’intenzione della dottoressa Sonia Avolio di far provare un senso di inferiorità, di disagio e di vergogna alla giornalista televisiva.

Non è la prima volta che Cristina Parodi si ritrova a rispondere in merito all’ipotetica mancata lealtà coniugale di Giorgio Gori. Da oltre dieci anni un martellante vociferare la ossessiona circa il presunto flirt extraconiugale intrattenuto tra la conduttrice Simona Ventura e l’ex direttore di Canale 5. Ma mediante opportuni comunicati stampa, i coniugi Parodi avevano smentito tutto ciò, dichiarando che trattavasi solamente di falsità, suggerite da chi non si faceva scrupolo di turbare la serenità della loro famiglia.