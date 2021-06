Cristiano Malgioglio si confessa: "Ho avuto una vita di sacrifici, ho sofferto tanto"

Forse uno dei personaggi televisivi più conosciuti di sempre; parliamo del famoso paroliere Cristiano Malgioglio. Numerosi i brani che riportano la sua firma, cantati da artisti di grande notorietà. Non solo nel mondo musicale ma anche in quello televisivo, nel ruolo di opinionista, Malgioglio ha saputo farsi apprezzare ed amare dal suo pubblico.

Una fama del tutto nuova e rinnovata è giunta poi quando il paroliere decise di rimettersi in gioco, buttandosi a capofitto nel mondo dei reality. Nel noto reality show “Grande Fratello Vip” Malgioglio ebbe modo di farsi conoscere sotto un altro punto di visto, quello di un personaggio particolare, divertente ma mai scontato o volgare.

A proposito di volgarità, di recente il paroliere ha avuto modo di commentare in maniera davvero molto elegante le battute fatte nei suoi confronti da parte di Pio e Amedeo, nello show da loro condotto: “Non ho visto il loro show, mi è stato solo raccontato su alcuni dettagli molto divertenti e troppo offensivi. Quando vedranno il mio nuovo video, della mia nuova canzone, forse capiranno di fare battute meno stupide. Magari useranno la loro intelligenza diversamente“.

Il passato di Malgioglio: “Ho sofferto molto”

Dietro quel sorriso però, dietro quei vestiti scintillanti e modi di fare stravaganti, si nasconde un uomo con un passato tutt’altro che solare o spensierato. In una recente intervista infatti il cantante afferma che non è sempre stato tutto rose e fiori, quanto meno non prima di fare successo nel mondo della musica: “Ho avuto una vita di sacrifici, i miei sognavano per me il posto fisso alle poste. D’estate per guadagnare smistavo i telegrammi vicino a Nervi. Che periodo orribile, ho sofferto tanto“.

Per fortuna poi, col tempo, il successo arrivò e da lì il paroliere ebbe modo di farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo. In ultimo Malgioglio parla anche un po’ del suo profondo legame con Iva Zanicchi e delle sue famose ramanzine: “Io la sgrido sempre, perché sta troppo in televisione e dice troppe parolacce, non va bene. Dovrebbe dedicarsi di più alla musica“.