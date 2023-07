Corinne Cléry difende Barbara D’Urso: "Meritava di restare, è una brava professionista"

Il nome di Corinne Cléry è ritornato nuovamente in voga per via della sua partecipazione nell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La sua avventura, nonostante non sia durata molto, è stata comunque importante per rilanciare la sua immagine.

Intervistata da “TAG 24 by Unicusano“, Corinne Cléry ha voluto parlare propria della sua esperienza in Honduras, rivelando di aver perso 8 kg durnate la sua esperienza honduregna prima di lanciare una frecciatina a Cristina Scuccia: “Lei mi piaceva molto più come suora, ora ha deciso di cambiare vita ma non mi piace. Magari fa bene e ha deciso di cambiare vita, il mondo va così e ci mancherebbe altro. Quello che voglio sottolineare è che non ho visto una persona generosa, ma è stata calcolatrice“.

Corinne viene intercettata durante la prima edizione del “Festival delle Rose Rosse“, nata per raccontare i successi delle donne in ogni loro declinazione: “Avere due rappresentanti russe e ucraine insieme qui è fantastico, anche io ho amiche russe e ucraine. Trovo giusto essere qui“.

L’attrice poi parla dell’argomento dedicato alla televisione, in cui rivela come il piccolo schermo non stia dando un giusto esempio ai più giovani e, ricordando l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, sottolinea di aver visto molti insulti gratuiti nonostante l’intervento di Pier Slvio Berlusconi. Per Corinne la colpa va data anche ai social network, perché è li che esplodono determinate situazioni incontrollate e, per questo motivo, afferma di essere pronta a lasciare il web.

Corinne Cléry e il suo pensiero sulla vicenda di Barbara D’Urso

Resta poi impossibile non parlare del caso legato a Barbara D’Urso. Nei giorni scorsi la conduttrice napoletana, con un comunicato firmato da Mediaset, è stata allontanata come conduttrice della prossima edizione di “Pomeriggio Cinque”. Secondo le prime indiscrezioni al suo posto dovrebbe subentrare Myrta Merlino, ex volto di LA7 ove ha condotto per anni “L’aria che tira”.

L’ex naufraga però ci tiene a spezzare una lancia a favore di Barbara D’Urso: “Davvero Barbara D’Urso è stata mandata via? Credo che si meritasse il rinnovo del contratto, è una brava professionista e ha sempre fatto quello che le hanno chiesto. Troverà sicuramente altro”.