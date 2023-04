Clizia Incorvaia condivide la prima foto con Micol ed Edoardo Tavassi

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP hanno catturato l’attenzione del pubblico con la loro storia d’amore nata all’interno della casa. Da quando hanno lasciato il programma, i due sono diventati inseparabili e hanno già incontrato le rispettive famiglie.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono innamorati durante la loro partecipazione al Grande Fratello VIP. Da quando hanno lasciato il programma, i due sono diventati inseparabili e hanno già incontrato le rispettive famiglie. Clizia Incorvaia, sorella di Micol, ha condiviso una foto su Instagram che ritrae lei, il suo fidanzato Paolo Ciavarro, Micol ed Edoardo insieme. La foto ha ricevuto molti apprezzamenti dai fan.

Durante le festività pasquali, Clizia, Paolo, Micol ed Edoardo hanno trascorso del tempo insieme insieme ad alcuni amici. Clizia ha condiviso alcune foto su Instagram con la didascalia “Ciavarrini feat Incorvassi & friends“. Micol e Paolo erano già amici prima che Micol entrasse nella casa del Grande Fratello VIP e dalle foto sembra che anche Clizia ed Edoardo vadano molto d’accordo.

Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, è un’altra grande sostenitrice della relazione tra Micol ed Edoardo. Ha sempre supportato la loro storia d’amore anche quando Edoardo era ancora all’interno della casa. La famiglia di Edoardo sembra essere molto felice per la nuova relazione del fratello.

Clizia e Micol sono molto legate e quando Micol è tornata a casa dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, Clizia le ha organizzato una grande festa con amici e parenti. Le foto della festa sono state condivise su Instagram e mostrano tutti i partecipanti felici e sorridenti insieme.

La relazione tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sembra essere molto solida e supportata dalle rispettive famiglie. I fan della coppia non vedono l’ora di vedere come si evolverà la loro storia d’amore nei prossimi mesi. Sia Micol che Edoardo sembrano essere molto felici e non vedono l’ora di costruire un futuro insieme. La loro storia d’amore è un bell’esempio di come due persone possano incontrarsi in circostanze inaspettate e costruire una relazione solida e duratura.