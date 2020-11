Claudio Marchisio è un ex calciatore italiano che ha giocato per gran parte della sua carriera nella Juventus. L’uomo è molto seguito sui social e proprio lì ha deciso di dare la sua opinione in merito ad un fatto di cronaca successo recentemente. Il fatto vede protagonista un’insegnante che è stata licenziata dopo che il suo ex fidanzato ha pubblicato delle foto e un suo video privato. Il calciatore ha difeso la donna attraverso un post che ha raccolto più di 160mila like.

Bisogna precisare che la vicenda è avvenuta poco tempo fa. Le foto ed il filmato osé sono stati inviati dall’ex fidanzato dell’insegnante su una chat di gruppo. Su questo gruppo era presente una donna che ha riconosciuto la maestra d’asilo di suo figlio. La donna ha poi deciso di inviare il video ad altre mamme e di avvertire la dirigente scolastica che ha provveduto a licenziare la maestra spiegando pubblicamente il motivo del licenziamento.

La dirigente scolastica è sotto processo per diffamazione mentre l’uomo sarebbe stato condannato ad un anno di servizi socialmente utili ed al risarcimento del danno. La protagonista ha solo 24 anni e si dichiara molto provata. Dopo questa vicenda è nato l’hashtag #iostoconlamaestra per sostenere virtualmente la donna.

Sono molte le celebrità che hanno difeso la maestra, tra queste l’ex calciatore Claudio Marchisio che ha deciso di dare sostegno alla donna attraverso un suo sfogo sul web. Nel suo post ha dichiarato: “Giusto per chiarire la questione: il video hard della maestra in realtà si chiama revenge porn. Il revenge porn è un reato, oltre che una terribile violenza. Fare sesso non è un reato (neanche per le maestre). Lei è innocente. Lui un criminale”.

Per revenge porn, infatti, si intente la pubblicazione di immagini o video intimi senza il consenso dei protagonisti in questione. Ciò provoca molti danni alle vittime che hanno bisogno di sostegni psicologici per affrontare la vicenda. In questo caso l’insegnante, molto provata, sta avendo appoggi soprattutto sul web da molti utenti.