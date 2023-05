Claudia Motta torna da L’Isola dei Famosi e ufficializza la rottura con Simone Rugiati

Un nuovo capitolo si apre nel mondo dei gossip italiani, con l’ufficializzazione dell’addio tra Claudia Motta e lo chef televisivo Simone Rugiati. Dopo il suo ritorno dall’Isola dei Famosi, dove è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio, l’ex Miss Mondo 23enne ha rilasciato un’intervista al popolare programma radiofonico Lo Zoo di 105, annunciando la fine della sua relazione con Rugiati.

Durante l’intervista condotta dal presentatore, è emerso il quesito sullo status sentimentale di Claudia: “Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?“, ha chiesto il conduttore. La risposta di Claudia è stata categorica: “No, non sono più fidanzata“. Il conduttore ha quindi sottolineato che si trattasse di uno scoop per il programma, ma Claudia ha rivelato che l’addio era ormai evidente da tempo: “Sì, è uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito…“.

In realtà, sui social network già da tempo si percepiva che le cose tra Claudia e Simone non andassero più bene. In particolare, pochi giorni prima del loro annuncio ufficiale, il cuoco Rugiati aveva lasciato trapelare commenti che avevano certificato la crisi della coppia. Simone aveva incolpato un certo Giorgio per i problemi con la fidanzata. Questo aveva scatenato immediatamente il web, con alcune persone che sostenevano che il “Giorgio” in questione fosse l’attore Giorgio Pasotti, con cui Claudia avrebbe tradito lo chef.

Tuttavia, dopo una vera e propria tempesta mediatica, Rugiati era intervenuto per smentire le sue allusioni. Nonostante gli sforzi di Simone Rugiati nel cercare di chiarire la situazione e difendere Claudia dalle voci che la riguardavano, la conferma della rottura tra i due è giunta dall’ex Miss Mondo stessa.

“Visto che settimana scorsa mi sono esposto pubblicamente parlandovi di Claudia e dei miei sentimenti per lei“, aveva detto Simone, “credo sia arrivato il momento di fare una sciacquata alla bocca a quei giornalisti o conigli da tastiera che stanno mettendo sul web notizie infanganti su Claudia che anche a me sono arrivate e in un momento veramente difficile mi hanno spezzato le gambe, mi hanno destabilizzato totalmente”. Nonostante le tante parole pronunciate da Simone Rugiati, il legame tra lui e Claudia si è definitivamente spezzato.