Cicciolina denuncia il figlio: "Mi ha minacciata con un taser"

I rapporti tra Ilona Staller ed il figlio Ludwig Koons sono decisamente burrascosi, come confermato dalle ultime notizie che vedono l’ex attrice pornografica denunciare il 30enne. L’uomo, che è stato arrestato a Roma e subito processato per direttissima, ha ricevuto un divieto di dimora nella capitale.

I fatti sono iniziati quando la pornostar, nota con il nome Cicciolina, ha sporto una denuncia nei confronti del figlio Ludwig, nato dalla relazione con l’artista statunitense Jeff Koons. Secondo le accuse della Staller, il 30enne avrebbe utilizzato un taser nel suo ennesimo tentativo di estorcerle denaro.

I militari si sono presentati a casa di Koons, rintracciandolo in un bar vicino alla sua abitazione in zona Cassia. Durante la perquisizione della sua residenza, hanno rintracciato il taser, da lui detenuto illegalmente. Il giovane si è difeso dicendo di non aver mai minacciato la madre, e di non essere a conoscenza del fatto che fosse illegale possedere il taser.

“È vero che abbiamo battibecchi con mia madre“, ha dichiarato, “ma non l’ho mai minacciata Lo giuro, è una cosa che non mi appartiene. Il taser è un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale“, ha detto Koons durante l’udienza nel corso del suo processo in direttissima. Il giudice ha proceduto nel convalidare il suo arresto, disponendo inoltre per l’uomo il divieto di dimora a Roma. Koons, rimesso subito in libertà, ha ringraziato il giudice per l’opportunità.

Non è la prima volta che Ludwig, per il quale la Staller vinse l’affidamento nel 1999, finisce nei guai con la legge. Nel 2010, quando era solo 17enne, venne denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, dopo che si era opposto alla perquisizione della casa in cui viveva con la madre. All’epoca anche Cicciolina fu segnalata per avere, secondo gli agenti, impedito “l’operato dei carabinieri”.