Chiara Ferragni nella bufera: la cotoletta da 300€ è tutto un malinteso

Nuova polemica per Chiara Ferragni. La famosa imprenditrice questa volta deve fare i conti con una cotoletta ordinata nel ristorante di Niko Romito, chef tre stelle Michelin, nel resort di lusso Bulgari a Dubai, dove si trova insieme al marito Fedez e ai loro due figli Leone e Vittoria.

Già al centro del gossip per la crisi di coppia che sembra aver attraversato dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ora si è scatenata di nuovo una bufera riguardante il suo lussuoso stile di vita. Tutto è partito dopo che la Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram dove si mostra mentre ordina una cotoletta nel lussuoso ristorante.

Chiara Ferragni in mezzo ad una bufera per colpa di una cotoletta

Subito la curiosità dei followers di sapere quanto sarebbe costato quel piatto, visti i fasti a cui l’influencer ha abituato durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Qualche fan poco attento ha postato l’esorbitante e non veritiera cifra dell’ordine: 300 euro. Facile immaginare cosa si può essere scatenato dopo la notizia: orde di commenti scandalizzati che subito hanno accostato questo scialacquio di denaro per una cotoletta, mentre nel mondo ancora molta gente muore di fame.

Tutti i diritti di esprimere il proprio pensiero, se nonché c’è stato un misunderstanding intorno alla vicenda. In poche parole chi ha letto il menù del ristorante stellato, non ha fatto i conti con il fatto che la cifra riportata era in dirham, la moneta locale. Come spiega anche il sito Leggo.it, i 300 dirham non corrispondono a 300 euro, bensì a 80.

Ora, pur essendo una cifra considerevole per una cotoletta, è ben distante dal costo dichiarato inizialmente. Le polemiche non sono di certo terminate, ma il ridimensionamento del prezzo ha fatto sì che in molti lo giustificassero per la location e il luogo dove è stato ordinato, Dubai appunto.