Chanel Totti, le accuse: "E’ stata con mio marito". Il padre Francesco dice la sua

Pochi giorni fa la tiktoker Martina De Vivo aveva girato un video nel quale accusava l’ex compagno Cristian Babalus e Chanel Totti di aver avuto una relazione quando ancora i due abitavano sotto lo stesso tetto. Presto è arrivata la smentita di Babalus, appunto l’ex compagno, che ha precisato che questa conoscenza era iniziata dopo il loro addio.

La De Vivo, a questo punto, non ha esitato a pubblicare i messaggi che provavano quanto le sue parole corrispondessero al vero: “Neghiamo fino alla morte pure se c’è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, sarebbe inutile perché fai solo schifo e l’importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via“, ha scritto Martina e la risposta di Babalus è stata la seguente: “Tu hai perfettamente ragione in tutto, io non riesco a stare senza di te ma dall’altra parte ti meriti tutta la serenità“.

Il commento social di Francesco Totti

Uno scambio di messaggi che sembrerebbe proprio dare ragione alla De Vivo che, infatti, commenta tutta la questione descrivendola come “uno schifo“ e conclude: “Almeno dì la verità e prenditi, anzi prendetevi le vostre colpe! Dopo ciò il discorso lo chiudo qui, non risponderò più a niente che riguardi questa storia. Da oggi finisce qui“.

Quando tutta la questione sembrava aver trovato una conclusione, ecco spuntare un messaggio via social da parte Francesco Totti. Il padre di Chanel non ha resistito e a modo suo ha voluto fare una precisazione in merito. Durante il concerto di Eros Ramazzotti ha girato un video durante il quale inquadra la figlia Chanel insieme ad un amico di famiglia, commentando: “Ecco il fidanzato nuovo. Il fidanzato di Chanel, eccolo” e in sottofondo si sentono le note della canzone “Un’altra te“.