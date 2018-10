Cecilia Rodriguez torna a parlare di Francesco Monte e ammette: "Non è facile trovare un’altra come me!"

Era inevitabile che la partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 avrebbe tirato in ballo nuovamente Cecilia Rodriguez e la fine della loro storia d’amore soprattutto perchè si è interrotta all’interno delle mura di Cinecittà. La sorella minore di Belèn infatti è stata fidanzata per ben 4 anni con l’ex tronista prima di decidere di gettarsi tra le braccia di Ignazio Moser.

Nonostante tutto, la partecipazione di Monte al reality non sta disturbando affatto la modella argentina mentre lo stesso non si può dire per l’atteggiamento generale nei suoi confronti. “Non è possibile che, dopo tutto questo tempo sia ancora io la cattiva e che si debba ancora parlare di me. È ora di voltare pagina” ha infatti svelato Cecilia al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Cecilia, che sappiamo per certo non ha potuto vedere l’entrata del suo ex fidanzato nella casa più spiata d’Italia perchè impegnata in un viaggio a Zanzibar in compagnia del suo attuale fidanzato Moser, pare invece che oggi segua imperterrita il reality notando soprattutto il comportamento del suo ex Francesco. Avvicinatosi infatti moltissimo a Giulia Salemi nei giorni scorsi, nelle ultime ore sembra che qualcosa tra i due sia cambiato visto che c’è stato un allontanamento repentino.

“Francesco è una persona alla quale ho voluto molto bene e mi dispiace se soffre. Io credo nel suo dolore perché è stato anche il mio, ma poi ho trovato una persona con la quale sorridere e fare progetti. E a lui auguro la stessa cosa. So che non è facile trovare un’altra come me, ma mi ha perso anche per le sue responsabilità” ha infatti ammesso Cecilia. Per quanto riguarda invece le parole dette da lei a Casa Signorini su Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez ha voluto spiegare cosa è effettivamente successo svelando si trattava di una battuta.

“Capisco che chi vuole fare spettacolo voglia far parlare di sé, ma dovrebbe farlo per ciò che rappresenta e non perchè il suo nome si lega al mio o a quello di Belen” ha infatti chiosato la modella. Cecilia ha concluso la sua intervista svelando di non pensare al matrimonio con Ignazio ma di essere pronti invece ad allargare presto la famiglia “Penso invece ad un figlio perchè Ignazio è la persona giusta con cui farlo”.