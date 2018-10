Cecilia Rodriguez attacca Giulia Salemi per il suo avvicinamento a Francesco Monte

Dopo tante lacrime versate la scorsa settimana sembra che per Francesco Monte sia ritornato il sereno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 e questo grazie anche alla sua vicinanza, e non solo, con Giulia Salemi. I due sembrano infatti essere molto in sintonia tanto da far intendere che potrebbe presto nascere del tenero e chissà magari anche una nuova storia d’amore.

A dire la sua su questa situazione però è proprio Cecilia Rodriguez, che ospite di ‘Casa Signorini’, il programma web in onda sulla piattaforma 361 Magazine, ha voluto svelare il motivo per il quale lunedì scorso, 8 ottobre 2018, ha deciso di non entrare nella casa per un confronto diretto con il suo ex. Oltretutto la modella ha anche colto la palla al balzo per sparare a zero contro Giulia Salemi commentando il suo avvicinamento nei confronti del suo ex.

Giulia infatti è stata tacciata di puntare solamente gli uomini che in un modo o nell’altro hanno sempre fatto parte della famiglia Rodriguez solamente per una questione di visibilità. “Ha puntato Jeremias, Francesco e Andrea Iannone. Non so se vuole fare la nuova Belen” ha infatti chiosato Cecilia visibilmente infastidita da questo atteggiamento.

In difesa della fashion blogger, ecco arrivare la mamma Fariba Mohammad Therani, che ai microfoni di Mattino Cinque, la trasmissione di Federica Panicucci, ha sostenuto che sua figlia non inizierebbe mai una storia d’amore con Francesco Monte e questo proprio nel rispetto di Cecilia Rodriguez, sua amica da molto tempo.

Fariba però ha anche parlato di una vecchia lieson proprio tra la figlia Giulia e il campione di motociclismo Andrea Iannone e proprio a tal proposito, Cecilia ha dichiarato: “La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea”.