Cecchi Paone e Antolini pronti al grande passo: "Ci sposiamo dopo l’estate"

Nel corso della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno mostrato una forte sintonia di coppia. L’esempio più lampante in merito è arrivato dal giornalista, quando ha deciso di ritirarsi di sua spontanea volontà a causa dell’abbandono del suo giovane per via di un problema fisico di poco conto.

Del loro rapporto in Honduras se ne è parlato abbastanza quando erano in gioco, ma purtroppo il loro ritiro anticipato ha costretto Ilary Blasi ed i suoi autori a cambiare le carte in tavola. Una delle notizie più importanti però riguardano Simone, ove ha rivelato dinanzi alle telecamere di avere avuto una figlia di nome Melissa a 17 anni, con la piccola avrebbe già “accolto” nella sua famiglia Cecchi Paone.

Intervistati dal settimanale “Mio”, diretto da Silvia Santori, il giornalista rivela di essere pronto a sposarsi con Simone: “Siamo d’accordo sulle unioni civili, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto”.

Si parla poi della possibile location in merito al matrimonio: “Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. Vogliamo sposarci all’estero anche per poter adottare Melissa“.

Va comunque detto che Alessandro Cecchi Paone aveva già parlato di nozze durante una intervista rilasciata da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”. Difatti, intervistato nei salottini di Canale 5, l’ex naufrago aveva ribadito nuovamente di avere un ottimo rapporto con la piccola Melissa e di volerla adottare per regalare a lei ed a Simone un futuro degno di questo nome.