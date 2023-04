Cadono le accuse di omicidio per Alec Baldwin: la soddisfazione dei legali

Dopo alcuni mesi, si può dire che per Alec Baldwin, noto attore, giustizia è stata fatta. L’attore, ultimamente aveva molto fatto parlare di sé, non tanto per i suoi lavori e il suo talento nella recitazione, ma anche perché purtroppo avrebbe rischiato la prigione a seguito dell’accusa dell’omicidio per la morte della direttrice della fotografia, Haylna Hutchins, avvenuta sul set del film Rust che stava girando, da dove è partito un colpo di pistola.

A distanza di parecchio tempo, dal mese di gennaio in cui è stato incriminato, oggi non ci sono più problemi giudiziari per la star che è stata scagionata da ogni accusa. La Procura del New Mexico ha lasciato cadere ogni accusa di omicidio colposo nei confronti dell’attore con la soddisfazione dei suoi stessi legali Luke Nikas e Alex Spiro, i quali hanno accolto la notizia in questo modo: “Incoraggiamo un’indagine come si deve sui fatti e le circostanze di questo tragico incidente”.

Qualora l’attore fosse risultato colpevole avrebbe rischiato fino a 18 mesi di prigione. Nel mese di marzo, subito dopo la tragedia, l’avvocato incaricato aveva rassegnato le dimissioni per cui erano subentrati altri due nuovi legali a sovrintendere al processo e seguire così la causa. Sebbene lo stesso Baldwin sia stato scagionato, sono ancora in piedi le accuse contro Anna Gutierrez Reid, l’armiera del film.

In questo modo è ancora aperta l’inchiesta relativa alla morte della Hutchins che è stata colpita da un proiettile che è partito dalla pistola vintage che l’attore teneva tra le mani durante le riprese sul set. Nel frattempo, subito dopo le accuse che sono cadute, dovrebbero riprendere nella giornata odierna le riprese del film con lo stesso Baldwin protagonista.

Le riprese avverranno in Montana con una direzione che vede Joel Souza come regista, Matthew Hutchins, il vedovo della direttrice di fotografia che sarà il produttore esecutivo. Lo stesso Baldwin, insieme alla Gutierrez si era sempre dichiarato innocente, ammettendo di non aver mai premuto il grilletto.