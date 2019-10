Buckingham Palace, scomparsa la foto di Harry e Meghan

Ricorda vagamente le litigate all’italiana, l’episodio che riempie le pagine dei tabloid inglesi: quelle che vedono i ricordi del lato famigliare non troppo amato finire, lentamente, al fondo di un cassetto. Questa volta, invece, è accaduto a Buckingham Palace e la situazione ha visto la cornice d’argento contenente la foto del Principe Harry e della consorte Meghan Markle perdere la sua posizione dal tavolino del salotto della sala delle udienze.

L’immagine in questione rappresentava una delle foto inedite del servizio ufficiale del fidanzamento dei due Duchi. Essa si trovava su un tavolino ricoperto da un complemento di seta, accanto al caminetto della sala delle udienze, insieme alle cornici contenenti fotografie raffiguranti gli altri cari della Regina Elisabetta.

L’utimo avvistamento è stato il 24 luglio in occasione dell’incontro tra la Regina e Boris Johnson, quando hanno formalizzato l’incarico di quest’ultimo come primo ministro. Il 22 ottobre, invece, quando la Sovrana ha dato l’udienza a Kisha Alexander Grant, l’alto commissario dell’isola caraibica di Grenada, la fotografia non c’era più accanto alle altre.

Un ulteriore episodio che si unisce ai precedenti eventi accaduti negli ultimi periodi, ai quali i commentatori della Regina stanno cercando di mettere una pezza; i sudditi più polemici attribuirebbero il cambiamento alle recenti dichiarazioni rilasciate nel documentario girato da Harry e Meghan in Africa. Invece, gli affezionati della Royal Family, sostengono la Regina considerando la rimozione della fotografia una particolare attenzione alla tutela della privacy della coppia che sta attraversando un momento delicato.

Il Daily Mirror, che ha contattato uno dei portavoce di Buckingham Palace, non è riuscito ad ottenere una risposta dal rappresentante che ha preferito mantenere il riserbo sulla vicenda non commentando. Quello che è certo è che ai sudditi più attenti non sfuggono i particolari legati alla famiglia reale, com’è accaduto adesso con la fotografia di Harry e Meghan e, in passato, con quella della Principessa Anna ed il marito Timothy Laurence.