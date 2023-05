Brooke di "Beautiful" commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, durata per circa diciassette anni, ha conquistato per mesi le prime pagine dei settimanali di gossip. In seguito a tanti tira e molla, con frecciatine social e mettendo di mezzo anche il Tribunale, entrambi hanno trovato un punto in comune.

Il Tribunale di Roma ha deciso che la conduttrice de “L’isola dei famosi” riceverà dall’ex marito ogni mese un assegno pari a 12.500 mila euro per il mantenimento dei tre figli, Chanel, Cristian e Isabel. Tra l’altro i giudici viene stabilito che a Ilary Blasi resterà la maxi villa nel quartiere romano Eur dal valore di 18 milioni di euro.

Katherine Kelly Lang commenta la separazione tra Totti e Ilary Blasi

Il sito “Today” ha intercettato Katherine Kelly Lang, l’attrice di Brooke di “Beautiful” che attualmente si trova in Italia per girare alcuni episodi della soap opera americana, ove iniziamente le viene mostrata una foto di Ilary Blasi e Francecsco Totti. Davanti alla foto della coppia Katherine rivela di conoscere forse lei, mentre ammette di non sapere nulla dell’ex capitano della Roma.

Dopo aver saputo in pochi secondi di come è andata a finire la storia d’amore tra Totti e la Blasi grazie all’aiuto della giornalista, Brooke si dichiara speranzosa per il futuro su un possibile riappacificamento: “Questa è una storia triste. Non sono un’esperta di amore, Brooke si riprende da sola da ogni difficoltà. Se c’è una possibilità di un loro ritorno di fiamma? Oh sì, perché no! C’è sempre una possibilità“.

Ovviamente a oggi è praticamente impossibile un ritorno di fiamma tra i due. Ilary Blasi, infatti, si sta godendo la propria relazione con Bastian Muller, mentre ormai non è un segreto che Francesco Totti sta continuando la propria frequentazione con Noemi Bocchi; questi ultimi, infatti, nei giorni scorsi sono stati immortalati agli Internazionali di Roma, catturando l’attenzione di fan e fotografi.