Britney Spears colpita da un bodyguard per un selfie con Victor Wembanyama

Nell’era dei social media e della cultura delle celebrità, i fan sono sempre più desiderosi di scattare foto e interagire con i loro idoli. Tuttavia, non sempre queste interazioni si svolgono senza intoppi, come dimostra il recente episodio che ha coinvolto Britney Spears e il giocatore di basket dell’NBA Victor Wembanyama.

Secondo quanto riportato su Variety, la popstar ha presentato una denuncia alla polizia di Las Vegas per prevaricazione fisica subita da un membro della security di Wembanyama. La vicenda sarebbe avvenuta mercoledì sera all’ingresso di un ristorante di un hotel, dove la cantante aveva notato la presenza del promettente giocatore di basket.

Attraverso un post su Instagram, Britney Spears ha raccontato di essere rimasta scioccata e indignata dalla reazione del membro della sicurezza quando ha chiesto di scattare una foto con Wembanyama. La popstar ha descritto l’episodio come un “manrovescio in faccia” che l’ha quasi buttata a terra, con l’uomo che le ha anche strappato gli occhiali dal viso.

La cantante, conosciuta per le sue esperienze traumatiche passate, ha espresso la sua sorpresa per l’accaduto, affermando di non essere stata preparata per un simile episodio. Ha inoltre sottolineato che la sua squadra di sicurezza non ha reagito in modo simile quando è stata avvicinata da un gruppo di fan poco prima dell’accaduto.

Il dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas ha confermato di aver avviato un’indagine, classificandola come “colpi e lesioni“. Sebbene un rapporto di polizia sia stato presentato, le identità delle parti coinvolte non sono state divulgate al momento. Un portavoce del dipartimento di polizia ha dichiarato a Variety che non sono stati effettuati arresti o emesse citazioni in relazione alla vicenda. L’indagine rimane in corso e ulteriori dettagli non sono stati forniti al momento.

Victor Wembanyama, il giovane talento dell’NBA coinvolto nell’episodio, ha confermato l’accaduto, rivelando di aver appreso del coinvolgimento di Britney Spears solo dopo l’accaduto. È importante sottolineare che il giocatore di basket non è stato coinvolto direttamente nella vicenda, ma è stato il suo membro della sicurezza ad agire in modo inappropriato.