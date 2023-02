Bill Gates ritrova l’amore con la vedova di un altro magnate della tecnologia, i dettagli

Ascolta questo articolo

A due anni dal divorzio dalla moglie Melinda, sembra che Bill Gates abbia trovato di nuovo l’amore. Il fondatore di Microsoft 67enne frequenterebbe infatti la 60enne Paula Hurd, che ha in comune con il milionario americano la passione per il tennis. A rivelare la notizia in esclusiva è stato il tabloid britannico Daily Mail.

La Hurd non è nuova a relazioni con grandi magnati della tecnologia. La donna è infatti la vedova dell’ex presidente e co-CEO di Oracle Mark Hurd, che è morto nel 2019 all’età di 62 anni dopo una battaglia contro il cancro. Un tempo lei stessa dirigente nel settore tecnico, oggi Paula è una organizzatrice di eventi e filantropa. Fu lavorando come esecutiva presso la NCR che conobbe il suo defunto marito, che sposò nel 1990.

Mark, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera presso la società tecnologica NCR e successivamente alla Hewlett-Packard, prima di entrare in Oracle nel 2010, aveva un patrimonio netto stimato di 500 milioni di dollari al momento della sua morte. Anche lui era un grande appassionato di tennis, ed aveva giocato ai tempi degli studi presso la Baylor University in Texas.

“Sono inseparabili“, ha raccontato al tabloid una fonte vicina a Gates e alla Hurd, confermando che la loro relazione va avanti da tempo ed è nota nel loro gruppo di amici. “Stanno insieme da più di un anno e lei è sempre descritta come una ‘donna misteriosa’, ma non è un mistero per la loro cerchia ristretta che abbiano una relazione romantica“.

Il mese scorso, Paula e Bill sono stati avvistati mentre assistevano insieme alla finale di singolare maschile agli Australian Open di Melbourne, Australia. I due hanno fatto anche tappa a Sydney, dove il miliardario ha incontrato il primo ministro Anthony Albanese, ed hanno colto l’occasione per fare una romantica passeggiata per la città. All’epoca furono pubblicate foto dei due catturate dai paparazzi, ma Paula non è stata identificata dai media fino ad ora.