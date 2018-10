Bianca Atzei serena e felice torna a parlare del suo rapporto con Jonathan Kashanian: "Mi fa stare bene"

Dopo la fine della sua storia con il campione di motociclismo Max Biaggi ma soprattutto dopo la sua partecipazione come naufraga al reality L’Isola dei Famosi, Bianca Atzei sembra essere serena e felice. “Non avrei mai partecipato ad un reality, ma in quel momento ne avevo bisogno” ha svelato la cantante al settimanale Vero ricordando quel periodo tristissimo ma soprattutto che le ha causato un dolore enorme.

Come ben sappiamo, proprio sull’Isola Bianca ha trovato un amico vero e con lui è riuscita ad instaurare un bellissimo rapporto: stiamo parlando di Jonathan Kashanian. I due, inutile dirlo, hanno fatto sognare e sperare non solo il pubblico affezionato al programma ma anche i numerosi fan che speravano in qualcosa di più di una semplice amicizia.” Jonathan mi fa stare bene, mi fa sentire leggera” ha infatti confessato la Atzei mettendo così a tacere la voce su una presunta love story.

Bianca ha altresì svelato di essere in un periodo molto tranquillo della sua vita ma soprattutto è il suo cuore a stare bene visto che la stessa ha scoperto di adorare stare da sola. Oggi, la cantante sarda, sembra aver trovato un equilibrio per poter affrontare la sua vita circondandosi solamente di belle persone che la fanno sorridere e stare bene.

Uno di questi è proprio Jonathan che, con la sua positività, l’ha aiutata moltissimo: “Persone che sanno dare tanto, non tolgono. Nella mia vita, in passato, ho sempre incontrato persone che mi hanno tolto qualcosa” ha infatti dichiarato Bianca al settimanale. Anche durante la sua partecipazione al reality la stessa non era stata capita dagli altri altri naufraghi che più di una volta l’avevano tacciata di vittimismo.

In queste settimane la cantante è a teatro con un musical al fianco della strepitosa Iva Zanicchi sperando però di partecipare a Sanremo il prossimo febbraio. Insomma una vita e un percorso tutto nuovo che sicuramente porterà un nuovo successo nella vita di Bianca Atzei.