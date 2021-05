Beppe Braida commenta la sua assenza negli studi de "L’isola dei famosi"

Ogni concorrente che viene eliminato o ritirato per problemi gravi di salute o familiari da “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, è invitato in studio per commentare l’avventura dei naufraghi restanti in Honduras.

Per esempio nella puntata di ieri Ilary Blasi concede l’onore di aprire l’anteprima insieme a Elisa Isoardi, che ha dovuto abbandonare la trasmissione a causa di un infortunio all’occhio. Ovviamente, prima di far parte del parterre, tutti i concorrenti devono fare i tamponi del caso e uscire negativi al Covid-19.

L’attacco di Beppe Braida

Intanto l’ex conduttore di “Colorado Revolution”, Beppe Braida, è il grande assente negli studi de “L’isola dei famosi”. L’attore, come ben sanno i fan della trasmissione, ha dovuto abbandonare in maniera improvvisa il 9 aprile perché i genitori avevano contratto il coronavirus. Attraverso alcune risposte pubblicate dieci giorni dopo Braida ha voluto parlare della loro condizione: “Mia mamma è uscita dal Covid, papà invece è in una fase più delicata in ospedale”.

Ritornando alla sua esperienza a “L’isola dei famosi”, negli ultimi giorni sta facendo rumore l’assenza del comico negli studi di Canale 5. Rispondendo ai suoi fan con dei commenti rilasciati su Instagram Braida, come riportato dal sito “Biccy“, rivela di non conoscere il motivo dietro alla decisione di non essere chiamato per stare insieme agli altri ex naufraghi: “Perché non ci sono? Onestamente non lo so, molti […] chiedono di me, ma boh? L’unica cosa che io trovo davvero scandalosa è che io non sia stato invitato in studio”.

Ora staremo a vedere se gli autori ascolteranno e, soprattutto, risponderanno allo sfogo rilasciato da Beppe Braida su Instagram, e non va escluso che nella prossima puntata de “L’isola dei famosi” possa essere chiamato in studio e mettere così da parte questa polemica.