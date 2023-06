Belén Rodríguez saluta Mediaset e Canale 5: l’indiscrezione

Pare che sia ufficialmente terminata l’avventura di Belén Rodríguez a Mediaset. La notizia viene anticipata dal sito “Dagospia“, il sito diretto da Roberto D’Agostino, in cui si legge come alla fidanzata di Stefano De Martino non avrebbe ricevuto nessuna conferma per ritornare alla conduzione a “Le Iene” e pare abbia rifiutato di tornare al timone di “Tú sí que vales” insieme ad Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

La notizia viene data da Giuseppe Candela, giornalista del portale: “Belén Rodríguez, tu si que (non) vales. L’Argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5. non è stata invece riconfermata a “Le iene”, in pole position Veronica Gentili. La giornalista è stata avvistata al ristorante di Mediaset a Cologno Monzese a pranzo con Davide Parenti”.

A oggi quindi il futuro di Belén è avvolto nel mistero. Come ricordato da Candela comunque la donna ha firmato un ricco contratto con Amazon per prendere parte al cast di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, trasmesso su Prime Video, il reality in cui dei concorrenti famosi che partecipano da soli o in coppia, partendo da una nota destinazione italiana, dovranno scappare in tutta Italia per 14 giorni.

La carriera in Mediaset per Belén Rodríguez è iniziata nel 2009 conducendo “Scherzi a parte” insieme all’attore romano Claudio Amendola e Teo Mammucari e, sempre con il suo fidato Mammucari, prende il timone di “Sarabanda“. Negli anni poi si è divisa tra Rai e Canale 5, anche se i maggiori successi li ha ottenuti da conduttrice li ha ottenuti sotto la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi.

Non va escluso del tutto un suo possibile ritorno in Rai, anche se al momento si tratta solamente di voci senza nessun tipo di fondamento. Di certo solamente la diretta interessata, usando anche i social network, potrà confermare o meno la notizia rilanciata da “Dagospia”, soddisfacendo così la curiosità dei tantissimi fan.