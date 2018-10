Belen Rodriguez, notte brava per la showgirl tornata single da poco: tra baci e divertimento

Belen Rodriguez, la nota showgirl argentina e conduttrice di “Tu Si Que Vales“, è tornata a far parlare di sé non tanto per le sue performance in studio, bensì per le sue notti bravi che ormai si concede sempre più spesso dopo che ha interrotto la lunga relazione avuta con il campione di motociclismo Andrea Iannone.

L’ex moglie di Stefano De Martino si sa è un personaggio molto seguito dal mondo dei social – e non solo – tale per cui è continuamente seguita dai fotografi, che proprio nelle scorse settimane hanno immortalato la showgirl mentre si sporgeva dal tettuccio di un Suv in corsa – guidato dal fratello Jeremias – cosa che ha provocato l’intervento della polizia stradale, che ha fermato il mezzo e discusso con la modella.

Il bacio di Belen con un altro uomo: solo uno scherzo?

L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha tante volte dichiarata di essere stanca del pressing mediatico che c’è nei suoi confronti, ecco perché forse per alleggerire tanta attenzione e presenza costante dei paparazzi, Belen si prende gioco di loro. Questo potrebbe essere stato proprio il caso delle ultime immagini che in queste ore girano sul web.

Dopo l’addio ad Andrea Iannone, infatti, Belen è stata pizzicata mentre dà un bacio sulle labbra ad un altro uomo. Anche se presto parlare dell’inizio di un nuovo amore, le immagini pubblicate dal sito “Tabloit.it” parlano da sole, e sembra proprio che Belen abbia ormai archiviato definitivamente il suo amore per il giovane campione di motociclismo.

Ma la domanda che ora tutti si fanno è chi è l’uomo che ha dato un bacio alla Rodriguez? L’uomo che bacia Belen è Pietro, un pr meglio conosciuto come Pietrino, ma con lui non potrebbe esserci un flirt, perché come ha chiarito “Tabloit”: “Con il pr delle star Pietro, detto Pietrino, si scambia addirittura un bacio sulle labbra (un gioco, visto che l’amico è dichiaratamente gay)“.

Dunque si tratterebbe solo di un gioco, di una presa in giro forse perché la showgirl sapeva della presenza dei paparazzi, insomma in questo momento la Rodriguez sembra proprio si voglia godere la vita e divertirsi, più di ogni altra cosa.