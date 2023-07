Belen Rodriguez interviene dopo l’addio a Mediaset: parole importanti per Maria De Filippi

In casa Mediaset la rivoluzione attuata si è fatta sentire forte e chiara. Dopo l’ufficializzazione dei palinsesti e delle scelte aziendali, ci sono state conseguenze prevedibili. Parecchio clamore ha destato l’esclusione di Barbara d’Urso. La conduttrice campana non timonerà più il suo “Pomeriggio Cinque”, dopo ben 15 anni sempre salda al suo posto.

Pier Silvio Berlusconi ha pubblicamente ringraziato Barbara, il comunicato parlava di scelta presa di comune accordo, ma la d’Urso d’accordo non lo è stata per niente. La conduttrice è intervenuta, tenendo a precisare che lei non c’entra nulla con la decisione presa da Mediaset. Ha espresso tutta la sua delusione, dispiacere. Quello della d’Urso però non è l’unico volto che non vedremo più sulle reti del Biscione.

Anche Belen Rodriguez ha fatto le valigie. La showgirl argentina ha deciso di sua spontanea volontà di andare via e, prima di farlo, ci ha tenuto a salutare l’azienda e soprattutto una persona in particolare: Maria De Filippi. Ricordiamo che la Rodriguez è stata volto di punta, per anni, a “Tu si que vales”. Belen, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto i suoi ringraziamenti.

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai“, queste le sue parole.

Belen si dedicherà ad altri progetti, pare già in cantiere. Non solo “Tu si que vales”, dove non sarà sostituita, ma anche “Le Iene”. La Rodriguez ha lasciato anche il programma in onda su Italia 1. La showgirl argentina in chiusura di messaggio ha voluto precisare che questo per lei non è un addio bensì un arrivederci. Dunque non è da escludere che in futuro la rivedremo a Mediaset.