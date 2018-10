Belen Rodriguez, fermata dalla Polizia: fuori dal tettuccio di un auto in corsa

Belen Rodriguez, la popolare conduttrice del talent show “Tu Si Que Vales”, è tornata a far parlare di sé per il suo essere anticonformista che l’ha portata a fare l’ultima bravata, tanto da essere stata fermata da una pattuglia della Polizia stradale mentre stava con il busto fuori da un’auto, guidata dal fratello Jeremias.

L’ultima performance notturna della movida di Belen Rodriguez è stata immortalata dai paparazzi del giornali di gossip “Diva e Donna”, immortalando la showgirl mentre si diverte – a modo suo – durante un giro in auto a Milano. Con tutta evidenza Belen Rodriguez aveva voglia di fare esta e di divertirsi, forse per dimenticare la recente rottura con il campione di motociclismo Andrea Iannone.

Belen fermata dalla Polizia

L’ex moglie di Stefano De Martino – che vedremo presto di nuovo nel talent show di “Amici” condotto da Maria De Filippi – è stata ripresa dall’occhio indiscreto dei fotografi mentre si sporge dal tenttuccio, una cosa pericolosa e quindi vietata dal codice della strada, tanto da provocare l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno prima avvicinato l’auto guidata dal fratello dell’argentina, Jeremias, ma Belén non ha subito capito l’errore, quindi li ha osservati in maniera interrogativa, sorridendo. Nelle immagini successive pubblicate dal settimanale si vede Jeremias avvicinarsi ai poliziotti, probabilmente per fornire loro patente e libretto.

Jeremias e Belén non erano però soli in auto, perché con loro c’era anche Mirco Levati, amico dei due ed esperto di pubbliche relazioni. Un personaggio che qualche giorno fa era già stato fotografato in compagnia della Rodriguez, tanto da alimentare il gossip circa una love story tra i due.

Belen Rodriguez non è nuova a queste bravate, infatti lo scorso anno il suo jet privato era stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a causa del fatto che la showgirl voleva prepotentemente fumare in aereo, a cui si aggiunge quella volta in cui andò in moto con Iannone senza casco.