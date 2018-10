Belen Rodriguez, conflitti in famiglia: Cecilia svela per cosa litigano le due celebri sorelle

Cecilia Rodriguez, l’ex concorrente del reality show “Grande Fratello Vip” – dove ha lasciato l’allora fidanzato Francesco Monte per iniziare una nuova love story con Ignazio Moser -, è tornata alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato dei particolari ancora inditi sul suo rapporto con la celebre sorella Belen.

Qualsiasi cosa facciano o dicano – nel bene o nel male – il clan Rodriguez – Belen, Cecilia e Jeremias – fanno immediatamente notizia, così è successo anche per la recente intervista rilasciata dalla fidanzata del giovane Moser – figlio del celebre campione di ciclismo Francesco Moser – alla testata giornalistica TGcom24.

Per cosa litigano le sorelle Rodriguez?

Cecilia e Belen, oltre ad essere modelle e personaggi dello showbiz, sono principalmente due sorelle e come sempre accade nelle famiglie, anche loro ogni tanto entrano in conflitto. Ma quali saranno i motivi del loro contendere? Stando a quanto rivelato da Cecilia nel corso della recente intervista Cecilia spiega che i bikini sono uno dei loro motivi di conflitto.

La giornalista ha domandato all’ex gieffina per quale motivo sui social lei mostri spesso i bikini del suo brand, mentre la Belen molto meno. Una domanda che ha toccato con tutta evidenza un punto dolente perché Cecilia Rodriguez ha risposto: “Questa è una guerra che abbiamo”. La più giovane delle Rodriguez tiene a precisare che lei è molto fedele al suo marchio, quindi anche se in passato alcuni pezzi non la convincevano molto, li indossava lo stesso.

Ma cosa rimprovera allora Cecilia a Belen? “Lei sta due mesi a Ibiza e deve cambiare, quindi ne indossa anche altri” dice Cecilia per poi aggiungere – “Belen la sgrido sempre per questo motivo“. Conflitti tra Rodriguez, quindi, che nulla hanno a che fare con le scaramucce che ci possono esser tra due normali sorelle. Belen Rodriguez quindi non fa mistero di preferire anche altri marchi oltre quello della sorella, una cosa che si deve forse anche alla eccessiva numerosità dei pezzi – circa 200 – che hanno a disposizione, impossibile da indossare in una stessa stagione.