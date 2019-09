Belen ringrazia i followers per gli auguri di compleanno

Belen Rodriguez, modella e showgirl argentina ma italiana di adozione ormai da molti anni, ha voluto ringraziare tutti i suoi followers per gli auguri di compleanno che le hanno fatto. Appena sveglia, ancora struccata ed in pigiama, ha voluto registrare alcune Instagram Stories sul suo profilo social.

Belen ha così ringraziato per tutti i messaggi di auguri ricevuti dicendosi felice di vivere in Italia, patria che non solo l’ha “adottata” alcuni anni fa ma le ha anche dato il successo, l’agiatezza economica e la famiglia. “Mi sono svegliata sola soletta, con un po’di malinconia. Ogni volta che faccio gli anni mi sveglio un po’ così, poi mi passa perché ci siete anche voi”, ha iniziato dicendo nel filmato, la modella.

“Ricevo sempre un sacco di messaggi e di affetto e questo mi fa emozionare un sacco. Mi date abbracci virtuali. Sono struccata, ma con il filtro che ho messo mi vergogno di meno. E poi chi se ne frega…”, ha aggiunto, giustificando l’aspetto così naturale.

Infine, conclude i ringraziamenti facendo sapere che per lei è molto bello vivere in questo Paese e ricevere l’affetto dei suoi innumerevoli fan. “Ora stacco prima di iniziare a piangere, non mi piace piangere nelle Stories“, dichiara alla fine. Ed il tasto di registrazione video si spegne, ma senza riuscire a nascondere gli occhi velati.

Belen Rodriguez, 35 anni, arriva in Italia nel 2004 ed inizia la sua carriera nel mondo della moda, lavorando per Miss Sixty, Cotonella, Pitti ed altri marchi, posando anche per calendari sexy. Con il passare degli anni la sua carriera si è spostata verso il cinema, la conduzione di programmi tv e, negli ultimi anni, di nuovo nella moda diventando stilista di una linea di costumi con la sorella Cecilia. Nel 2013 si sposa con il ballerino e conduttore Stefano De Martino, dal quale nello stesso anno ha avuto il figlio Santiago.